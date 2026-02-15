Gaziosmanpaşa\'da Kedi Kurtarıldı

Olay, öğle saatlerinde Karadeniz Mahallesi'ndeki bir alışveriş merkezinde meydana geldi. Alışveriş merkezinde bulunan süs havuzuna düşen kedi çıkmakta zorluk yaşadı. Gezerken durumu farkeden kişiler havuzun kenarında bulunan demir korkuluklara tutunarak mahsur kalan kediyi kurtardı. O anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
