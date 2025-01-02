Gaziosmanpaşa'da Motosiklet Kazası

Gaziosmanpaşa'da, kayganlaşan yolda devrilen motosikletin sürücüsünün yaralandığı kaza çevredeki güvenlik kamerasınca kaydedildi.
Karayolları Mahallesi'nde, geçen hafta, yokuş aşağı seyreden, sürücüsünün kimliği ve plakası öğrenilemeyen motosiklet yağış nedeniyle kayganlaşan yolda devrildi.
Motosikletle bir süre yolda sürüklenen sürücü yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerince yapılan müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırılan sürücünün durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Kaza anı, çevredeki bir apartmanın güvenlik kamerasınca kaydedildi.
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