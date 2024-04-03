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Gaziosmanpaşa'da Seçim İtirazı Gerginliği - Son Dakika
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Gaziosmanpaşa'da Seçim İtirazı Gerginliği

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CHP adayı Hakan Bahçetepe'nin seçimi önde bitirdiği Gaziosmanpaşa'da AKP'lilerin itirazı üzerine gerginlik yaşanıyor. CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, yapılan itirazın hukuksuz olduğunu belirterek tepki gösterdi. CHP Gaziosmanpaşa İlçe Başkanlığı da AKP'nin hukuksuz şekilde itiraz ettiğini iddia ederek destek çağrısı yaptı.

03.04.2024 12:11  Güncelleme: 13:20
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CHP adayı Hakan Bahçetepe'nin seçimi önde bitirdiği Gaziosmanpaşa'da AKP'lilerin itirazı üzerine gerginlik yaşanıyor. CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, "Gaziosmanpaşa'dan kirli ellerinizi çekin! 970 oy farkla kazandığımız GOP seçiminde, yapılan itiraz üzerine, geçersiz oylarla sınırlı kalınmayarak, bir başka skandala imza atılmış ve tüm sayımın yeniden yapılmasına karar verilmiştir. YSK'ya yaptığımız itirazın sonucunun beklenmesi gerekirken, ısrarla sayımı başlatmaya çalışmaktadırlar" açıklamasını yaptı. CHP Gaziosmanpaşa İlçe Başkanlığı da arbede görüntüsü paylaştı "AKP hukuksuz şekilde itiraz ediyor. Kavga çıkarıyor" paylaşımıyla destek çağrısı yaptı.

31 Mart yerel seçimlerinde kıyasıya yarışın yaşandığı İstanbul Gaziosmanpaşa'da AKP temsilcileri seçime itiraz etti. Gaziosmanpaşa İlçe Seçim Kurulu'na yapılan başvuruda oyların yeniden sayılmasını istedi. CHP temsilcileri ise itirazın hukuksuz gerekçelere dayandığı belirtilerek YSK'ya itirazda bulundu. Bu itirazın sonucu beklenmeden yeniden sayıma geçilmek istenmesi gerginliğe yol açtı.

"KİRLİ ELLERİNİZİ ÇEKİN!"

Dün geceden beri İstanbul'daki itiraz sürecini diğer parti yöneticileriyle birlikte yakından takip eden CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, yeni bir açıklama yaparak "Hak yemeyiz, hakkımızı da yedirmeyiz" dedi. Günaydın'ın açıklaması şöyle:

"Gaziosmanpaşa'dan kirli ellerinizi çekin.. 970 oy farkla kazandığımız GOP seçiminde, yapılan itiraz üzerine, geçersiz oylarla sınırlı kalınmayarak, bir başka skandala imza atılmış ve tüm sayımın yeniden yapılmasına karar verilmiştir. YSK'ya yaptığımız itirazın sonucunun beklenmesi gerekirken, ısrarla sayımı başlatmaya çalışmaktadırlar.. Sabık Bakan, GOP'tan elini çek! Belediyede yanlış işler yapmaktan vazgeçin! Hak yemeyiz, hakkımızı da yedirmeyiz"

Aynı saatlerde CHP Gaziosmanpaşa İlçe Başkanlığı'da arbede görüntüsü paylaştı, "Akp hukuksuz şekilde itiraz ediyor! Kavga çıkıyor! Tüm İstanbullu vatandaşlarımızı bizlere destek olmaya davet ediyoruz!" çağrısı yaptı.

Gaziosmanpaşa'da seçim yarışını CHP adayı Hakan Bahçetepe yüzde 40.47, AKP adayı Hasan Tahsin Usta da yüzde 40.01 oyla tamamlamıştı.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Gaziosmanpaşa'da Seçim İtirazı Gerginliği - Son Dakika

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