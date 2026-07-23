Gaziosmanpaşa'da Silahlı Saldırı ve Kaza - Son Dakika
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Gaziosmanpaşa'da Silahlı Saldırı ve Kaza

23.07.2026 15:53
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Şüpheli, ecza deposuna saldırdıktan sonra İETT otobüsüne çarparak kaçtı. Polis peşinde.

Gaziosmanpaşa'da bir iş yerini kurşunlayan şüpheli, otomobiliyle kaçtığı sırada İETT otobüsüne çarptı.

Karayolları Mahallesi'ndeki ecza deposuna silahla ateş eden şüpheli, olayda kullandığı otomobille kaçmaya başladı.

Bu sırada seyir halindeki İETT otobüsüne çarpan şüpheli, aracından inerek yaya olarak kaza yerinden uzaklaştı.

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen polis ekipleri, otomobilin N.M.Ç'ye (54) ait olduğunu ve olayın alacak meselesi nedeniyle gerçekleştiğini belirledi.

Otomobilde inceleme yapan ekipler, bir fişek ile bir çift sahte plaka ele geçirdi.

Şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Gaziosmanpaşa'da Silahlı Saldırı ve Kaza - Son Dakika

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