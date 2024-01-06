Gaziosmanpaşa\'da trafikte çıkan kavgada araçların camları kırıldı

17:46 • •
Gaziosmanpaşa'da trafikte çıkan "yol verme" kavgasında iki sürücü birbirlerinin araçlarının camlarını kırdı.
500 Evler Mahallesi'nde trafikte ilerleyen iki araç sürücüsü arasında "yol verme" meselesinden tartışma çıktı.
Kavgaya dönüşen olayda sürücüler, karşılıklı olarak araçlarının camlarını levye ve balyozla kırdı.
Bir vatandaş da olanları cep telefonuyla kaydetti.
Sürücüler ifadelerinin alınması için polis merkezine götürülürken, araçlar çekiciyle olay yerinden kaldırıldı.
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