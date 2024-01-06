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Gaziosmanpaşa'da trafikte çıkan kavgada araçların camları kırıldı - Son Dakika
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Gaziosmanpaşa'da trafikte çıkan kavgada araçların camları kırıldı

Gaziosmanpaşa'da 500 Evler Mahallesi'nde trafikte ilerleyen iki araç sürücüsü arasında 'yol verme' meselesinden tartışma çıktı. Tartışma kavgaya dönüşerek sürücüler araçlarının camlarını levye ve balyozla kırdı. Olay bir vatandaş tarafından cep telefonuyla kaydedildi. Sürücüler ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürülürken, araçlar çekiciyle olay yerinden kaldırıldı.

Gaziosmanpaşa\'da trafikte çıkan kavgada araçların camları kırıldı
06.01.2024 - 18:53,
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Gaziosmanpaşa'da trafikte çıkan "yol verme" kavgasında iki sürücü birbirlerinin araçlarının camlarını kırdı.

500 Evler Mahallesi'nde trafikte ilerleyen iki araç sürücüsü arasında "yol verme" meselesinden tartışma çıktı.

Kavgaya dönüşen olayda sürücüler, karşılıklı olarak araçlarının camlarını levye ve balyozla kırdı.

Bir vatandaş da olanları cep telefonuyla kaydetti.

Sürücüler ifadelerinin alınması için polis merkezine götürülürken, araçlar çekiciyle olay yerinden kaldırıldı.

Kaynak: AA
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Gaziosmanpaşa, Güvenlik, Şiddet, Trafik, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

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