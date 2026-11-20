Gaziosmanpaşa'da bir evden yaklaşık 5 milyon liralık ziynet eşyasını çalan kadın şüpheli G.U. Üsküdar'da gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklandı.

Olay, 31 Temmuz günü Bağlarbaşı Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir eve giren kadın şüpheli içeriden 5 milyon lira değerinde ziynet eşyası çalıp kaçtı. Olaya ilişkin Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri tarafından başlatılan çalışmalarda şüphelinin binaya girerken ve çıkarken olan güvenlik kamerası görüntülerine ulaşıldı.

TUTUKLANDI

Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri kadın şüpheli G.U.'yu Üsküdar'da gözaltına aldı. Şüphelinin daha önceden 44 suç kaydı olduğu ve ayrı dosyadan arandığı ortaya çıktı. Asayiş Şube Müdürlüğü'nde ifade işlemleri tamamlanan G.U. adliyeye sevk edildi. Şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.