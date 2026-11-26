Gaziosmanpaşa'da çıkan yangında dumandan etkilenen ve tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden 5 yaşındaki Defne Özyurt, son yolculuğuna uğurlandı.

Barbaros Hayrettin Paşa Mahallesi 1029. Sokak'ta bulunan 5 katlı binanın birinci katında 19 Kasım'da çıkan yangında dumandan etkilenerek yaşamını yitiren Defne Özyurt'un cenazesi, Gaziosmanpaşa Muharrem Camisi'nde öğle vakti kılınan namazın ardından 500 Evler Mezarlığı'nda defnedildi.

Cenaze töreninde çocuğun yakınları gözyaşlarına hakim olamadı. Çocuğun tabutuna, aynı yangında hayatını kaybeden kuzeni 12 yaşındaki Ömer Ege Özyurt ile birbirlerine sarıldıkları fotoğrafları kondu.

Yangında dumandan etkilenen 1 kişi ise hastanede tedavi görüyor.

Olay

Barbaros Hayrettin Paşa Mahallesi 1029. Sokak'taki 5 katlı binanın birinci katında 19 Kasım'da yangın çıkmıştı.

Kısa sürede büyüyen alevler üst katlara da sıçrarken, olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edilmişti.

İtfaiye ekiplerinin çalışmasıyla söndürülen yangında dumandan etkilenen 6 kişi ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırılmıştı. 12 yaşındaki Ömer Ege Özyurt, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetmişti.

Olaya ilişkin çalışma yapan polis ekipleri, yangının çıktığı dairede Günay F'nin (50) oturduğunu belirlemişti.

Yangının Günay F'nin açık unuttuğu ısıtıcı nedeniyle çıktığı tespit edilmiş, şüpheli Günay F. gözaltına alınmıştı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, "yangın" ve "taksirle öldürme" suçlarından çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklanmıştı.

Defne Özyurt da dün tedavi gördüğü hastanedeki müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı.