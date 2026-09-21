Gazipaşa'da 15 aydır kayıp adamın kimliği bulundu, kemikler DNA testine gitti - Son Dakika
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Gazipaşa'da 15 aydır kayıp adamın kimliği bulundu, kemikler DNA testine gitti

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Gazipaşa\'da 15 aydır kayıp adamın kimliği bulundu, kemikler DNA testine gitti
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Gazipaşa'da 15 aydır kayıp olan 76 yaşındaki adamın kimliği ve kıyafetleri ormanda bulundu. Yakında bulunan ve adama ait olduğu değerlendirilen kafatası ile kemik parçaları DNA testi için Antalya Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

ANTALYA'nın Gazipaşa ilçesinde, geçen yıl haziran ayında mevlide gitmek için evden ayrıldıktan sonra bir daha haber alınamayan Hüseyin Karadeniz'in (76) kıyafetleri ve kimliği ormanda bulundu. Çevrede yapılan aramada Karadeniz'e ait olduğu değerlendirilen kafatası ve kemik parçalarına da ulaşıldı. Kafatası ve kemik parçaları DNA testi için Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Gazipaşa ilçesine bağlı Belbaşı Yaylası'ndaki evinden, 6 Haziran 2025'te öğle saatlerinde, Belbaşı Şahinler Mahallesi'ndeki mevlide gitmek için yaya olarak ayrılan Hüseyin Karadeniz, akşam dönmeyince yakınları bölgede arama yaptı. Sonuç alamayan aile, jandarmaya haber verdi. İhbarla Gazipaşa Jandarma Komutanlığı ekipleri, bölgede geniş çaplı arama çalışması başlattı. Karadeniz'in evinden ayrıldıktan sonra Belbaşı Yaylası'nda güvenlik kamerasına yansıyan görüntüsü ortaya çıktı. Bastonuyla yolda yürüyen Karadeniz'in görüldüğü güzergahta aramalar yoğunlaştırıldı. Karadeniz'in mevlit programına katılmadığı da belirlendi. Çok sayıda ekibin günlerdir yaptığı arama çalışmalarından herhangi bir sonuç elde edilemedi.

Şahinler Mahallesi Akçeşme mevkisinde dün saat 17.00 sıralarında hayvanlarını otlatan çoban, orman arazisinde kafatası buldu. İhbar üzerine jandarma ekipleri bölgeye sevk edildi. Jandarma ekiplerinin incelemesi ve aramasında kafatasının yakınlarında bir kemik parçasının yanı sıra kıyafet, ayakkabı ve kişisel eşyalar bulundu. Eşyalar içerisinde 15 aydır kayıp olan Hüseyin Karadeniz'e ait kimliğe de ulaşıldı. Kafatası ve kemik parçaları jandarma ekipleri tarafından muhafaza altına alındı. Olayla ilgili Cumhuriyet Savcısı'na bilgi verilerek adli tahkikat başlatıldı. Kafatası ve kemik parçası DNA testi için Antalya Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Yakınları da bulunan eşyaların Hüseyin Karadeniz'e ait olduğunu teşhis etti.

Olayla ilgili incelemenin sürdüğü öğrenildi.

Kaynak: DHA
Antalya Adli Tıp KurumuGazipaşa3. SayfaGüncelSon Dakika

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