Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde motosikletin park halindeki tekne yüklü römorka çarpması güvenlik kamerasınca kaydedildi.
A.A. (17) idaresindeki motosiklet Cumhuriyet Mahallesi Kışlabucağı Caddesi'nde kontrolden çıkarak park halindeki tekne yüklü römorka çarptı.
Çarpmanın etkisiyle savrulan sürücü yaralandı.
Yaralı sürücü, ihbar üzerine kaza yerine gelen sağlık ekiplerince Gazipaşa Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaza anı ise çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca görüntülendi.
Son Dakika › Güncel › Gazipaşa'da Motosiklet Kazası - Son Dakika
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