Gazipaşa'da Otomobil Alev Alev Yandı - Son Dakika
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Gazipaşa'da Otomobil Alev Alev Yandı

Gazipaşa'da seyir halindeki otomobil, bilinmeyen bir nedenle alev aldı ve kullanılamaz hale geldi.

27.11.2024 22:16
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Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde seyir halindeyken alev alan otomobil yanarak kullanılamaz hale geldi.

Anamur istikametinden Gazipaşa yönüne hareket eden Vedat Sönmez'in kullandığı 07 UH 271 plakalı otomobil, Beyrebucak Mahallesi yakınlarında henüz belirlenemeyen bir nedenle alev aldı.

İhbar üzerine olay yerine gelen Antalya Büyükşehir Belediyesi Gazipaşa İtfaiyesi ekiplerinin müdahale ettiği araç kullanılamaz hale geldi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Gazipaşa'da Otomobil Alev Alev Yandı - Son Dakika

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