Gazipaşa\'da Yangında Bir Kişi Hayatını Kaybetti

ANTALYA'nın Gazipaşa ilçesinde Rahmi Kaya (60), 2 katlı evin giriş katında yalnız yaşadığı dairede çıkan yangında, yaşamını yitirdi.

eni Mahalle'de Rahmi Kaya'nın yalnız yaşadığı 2 katlı apartmanın giriş katındaki dairede saat 07.30 sıralarında yangın çıktı. Pencereden alev ve duman yükseldiğini gören komşular itfaiyeye haber verdi, yangına müdahale etmeye çalıştı. İhbarla adrese Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Gazipaşa itfaiye birimi, sağlık ekipleri ve polis sevk edildi. Yangını söndüren itfaiye erleri Rahmi Kaya'nın yatağında tamamen yanmış cesedini buldu. Cumhuriyet savcısının incelemesi sonrasında Rahmi Kaya'nın cesedi, Gazipaşa Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.