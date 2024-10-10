Gazipaşa'nın Doğal Havuzları Yüzmeyi Bekliyor - Son Dakika
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Gazipaşa'nın Doğal Havuzları Yüzmeyi Bekliyor

Gazipaşa\'nın Doğal Havuzları Yüzmeyi Bekliyor

Gazipaşa'daki doğal havuzlar, tatilcilerin yoğun ilgisini çekiyor. Ziyaretçiler berrak suda yüzüyor.

10.10.2024 10:52
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ANTALYA'nın Gazipaşa ilçesinde deniz kıyısında binlerce yılda oluşan havuzu andıran noktalar, yerli ve yabancı ziyaretçilerin ilgisini çekiyor. 'Doğal havuzlar' olarak adlandırılan bölge, hayran bırakıyor.

Gazipaşa'nın Koru Mahallesi'ndeki plajda, doğal yollarla oluşan ve 'Yalıtaşı' adı verilen kayaların karayla denizin birleştiği noktada ortaya çıkardığı doğal havuzlar, yerli ve yabancı tatilcilerden yoğun ilgi görüyor. Doğal havuzları ziyaret edenler, temiz ve berrak suda yüzüp, serinliyor. Arkadaşlarıyla doğal havuzlara yüzmeye gelen Arda Kara, "Hafta sonunu değerlendirmek için geldik. Her hafta geliyoruz. Burada doğal atlama yerleri var. Deniz çok güzel ve temiz. Herkese gelmelerini tavsiye ederim" dedi.

'GERÇEKTEN DOĞA BİR HARİKA'

Hafta sonunu doğal havuzlarda yüzerek değerlendiren Fethiye Karahasanoğlu Kıraç, " Ankara'dan Gazipaşa'ya bu doğal havuzları görmek için geldik. Gerçekten doğa harikası. Çok beğendik. Herkesin gelip, burada yüzmenin tadını çıkarmasını tavsiye ederim. Görüldüğü gibi doğa harikası bir yer" diye konuştu.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Gazipaşa'nın Doğal Havuzları Yüzmeyi Bekliyor - Son Dakika

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