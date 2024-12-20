Gazne'de Feci Trafik Kazası: 44 Ölü, 76 Yaralı

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GAZNE, 20 Aralık (Xinhua) -- Afganistan'ın Gazne kentinde bir trafik kazasında hasar gören bir otobüs, 19 Aralık 2024.

Afganistan'ın doğusundaki Gazne kentinde çarşamba gecesi iki ayrı trafik kazası meydana geldi.

Yerel bir yetkilinin perşembe günü yaptığı açıklamaya göre, iki ayrı trafik kazasında en az 44 yolcu hayatını kaybetti ve 76 kişi de yaralandı. (Fotoğraf: Marjankhil/Xinhua)