Gazprom Moldova'ya Doğalgaz Sevkiyatını Durduruyor

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MOSKOVA, 29 Aralık (Xinhua) -- Rus enerji devi Gazprom, Moldova'nın ulusal doğalgaz şirketi Moldovagaz'ın borcunu ödememesi nedeniyle 1 Ocak'tan itibaren bu ülkeye doğalgaz sevkiyatını durduracağını duyurdu.

Gazprom cumartesi günü Telegram üzerinden yaptığı açıklamada Moldovagaz'ın "mevcut sözleşme kapsamındaki ödeme yükümlülüklerini sürekli aksatarak sözleşme şartlarını ihlal ettiğini" kaydetti.

Kesinti kararının, 1 Ocak 2025 tarihinde Moskova saatiyle 08.00'de yürürlüğe gireceği ve bir sonraki duyuruya kadar devam edeceği belirtildi.

Sputnik'in cumartesi günü bildirdiğine göre Moldova Başbakanı Dorin Recean, borcu kabul etmediklerini ve ulusal çıkarlarını korumak üzere uluslararası tahkime başvurmak gibi yasal seçenekleri dikkatle değerlendireceğini söyledi.

Moldova parlamentosunda yapılan oylamada 1 Ocak 2025'ten itibaren Rus doğalgazının kesilmesi ihtimali karşısında 16 Aralık'tan itibaren 60 gün süreyle ülke genelinde olağanüstü hal ilan edilmesi kararı alınmıştı.