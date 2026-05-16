Gazze Ablukasını Kırmak İçin Konvoy Beklemede

16.05.2026 00:09
Küresel Sumud Filosu, Zliten'de güvenlik güçleri tarafından durduruldu ve bekleyiş sürüyor.

Gazze'deki ablukayı kırmak için yola çıkan Küresel Sumud Filosu Konvoyunun Libya'nın batısındaki Zliten kenti yakınlarındaki bekleyişi devam ediyor.

AA muhabirinin konvoydaki aktivistlerden aldığı bilgiye göre, başkent Trablus'un 140 kilometre batısındaki Zliten kenti yakınlarında güvenlik güçleri konvoyu durdurdu.

Aktivistler, güvenlik güçlerinin pasaport kontrolü işlemlerinin ardından konvoyun yoluna devam edeceği konusunda kendilerine açıklama yaptığını ve işlemlerin bir an önce tamamlanmasını arzu ettiklerini aktardı.

Küresel Sumud Filosu Konvoyu aktivistleri, güvenlik güçlerinin beyanlarına rağmen konvoyun 4 buçuk saattir Zliten kenti yakınlarında beklediğini kaydetti.

Öğle saatlerinde Trablus'tan yola çıkan konvoyda Cezayir, Tunus, Fas, Moritanya, Türkiye, Endonezya, Çin, ABD, Almanya, İspanya, İtalya ve İngiltere'nin de aralarında bulunduğu 30 ülkeden 350'nin üzerinde aktivist bulunuyor.

Konvoyda ayrıca Gazze'ye ulaştırılmak üzere 30'u insani yardım malzemesi, 20'si mobil ev toplam 50 konteyner ve 5 ambulans bulunuyor.

Kaynak: AA

İnsan Hakları, Orta Doğu, Politika, Güncel, Dünya, Son Dakika

