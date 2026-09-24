Gazze Barış Kurulu 66 projelik yaklaşık 2,45 milyar dolarlık yapılanma paketini açıkladı - Son Dakika
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Gazze Barış Kurulu 66 projelik yaklaşık 2,45 milyar dolarlık yapılanma paketini açıkladı

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BM yetkilileri Gazze'de insani ihtiyacın hâlâ büyük olduğunu ve yardıma erişimin uluslararası hukukun gerisinde kaldığını uyardı. Gazze Barış Kurulu 66 projelik, yaklaşık 2,45 milyar dolarlık yeniden yapılanma paketini açıkladı ancak çalışmalar sahadaki koşullara bağlı.

BİRLEŞMİŞ Birleşmiş Milletler (BM) Orta Doğu Barış Süreci Özel Koordinatör Yardımcısı Ramiz Alakbarov ve Gazze Barış Kurulu Yüksek Temsilcisi Nikolay Mladenov, Gazze'de insani yardım ihtiyacının hala çok büyük olduğu, insani yardıma erişimin uluslararası hukukun gerektirdiğinin çok gerisinde kaldığı uyarısında bulundu.

New York'ta devam eden BM 81. Genel Kurulu kapsamında, "İki Devletli Çözümün Uygulanması için Üst Düzey Bakanlar Küresel İttifakı" başlığı altında toplantı düzenlendi.

Arap Birliği, İslam İşbirliği Teşkilatı ve Avrupa Birliği'nin organizasyonunda düzenlenen toplantıda konuşan Alakbarov, bugün bölgenin derin bir karışıklıkla karşı karşıya olduğuna işaret ederek, "İki devletli gelecek beklentisi üzerine görev, artan şiddet ve kontrolsüz yerleşim genişlemesi ile ortaya çıkan benzeri görülmemiş zorluklar arasında her zamankinden daha acil." dedi.

Alakbarov, Gazze ile işgal altındaki Batı Şeria'nın tek, meşru ve yetkilendirilmiş Filistin hükümeti tarafından yönetildiği tutarlı siyasi gelecek için çaba sarf ettiklerini belirtti.

Bu bağlamda İsrail'in Filistin Yönetimi'ni siyasi veya ekonomik olarak zayıflatan adımlarının derhal durdurulması gerektiğini ifade eden Alakbarov, Gazze'de de bir yıl önce ilan edilen ateşkesin ardından bazı iyileşmeler olsa da insani ihtiyaçların hala çok büyük olduğunu vurguladı.

Alakbarov, İsrail'in insani yardımlara yönelik engellemelerinin devam ettiğine dikkati çekerek, yaklaşan kış mevsimi nedeniyle insanların korku içinde yaşadığının altını çizdi ve "Gazze'deki iyileşme ve yeniden yapılanma şimdiye kadar çoktan başlamalıydı." ifadesini kullandı.

"İnsani yardım erişimi uluslararası hukukun gerektirdiğinin çok gerisinde kalıyor"

Gazze Barış Kurulu Yüksek Temsilcisi Nikolay Mladenov ise BM Güvenlik Konseyinin yaklaşık bir yıl önce Gazze'de çatışmaları sona erdirme planını kabul etse de ateşkesin "zar zor" ve "kusurlu" şekilde devam ettiğini söyledi.

Mladenov, Gazze Barış Kurulu ekibinin ilk kez, Gazze'de yeniden yapılanma için altı aylık yaklaşık 2,45 milyar dolar büyüklüğünde 66 projeyi kapsayan bir paket açıkladığını belirterek, "Paket, su, sanitasyon, elektrik, sağlık, eğitim ve molozların kaldırılması gibi nüfusun en acil ihtiyaçlarını karşılıyor." dedi.

Ancak çalışmaların takvime değil, sahadaki koşullara bağlı olduğuna dikkat çeken Mladenov, Gazze'de silahların imha edildiği ve güvenliğin sağlandığı yerlerde yeniden yapılanmanın başlayacağını kaydetti.

Mladenov, "Ancak henüz böyle bir durum söz konusu değil, beklemek gerekecek." diye konuştu.

Özellikle sahadaki insani durumun hazırlanan belgelerle örtüşmediğine işaret eden Mladenov, "BM ve kuruluşları da dahil olmak üzere insani yardım erişimi, gerekli olanın ve uluslararası hukukun gerektirdiğinin çok gerisinde kalıyor." dedi.

Mladenov, Gazze'de Filistinlilerin hala öldürüldüğüne dikkati çekerek, "Gazze'de toparlanmanın mümkün olduğu pencerenin süresiz olmadığına ve kapanırsa yeniden açılmayacağına inanıyorum." ifadelerini kullandı.

Öte yandan Gazze'de yeniden yapılanmanın, siyasi bir çözümün alternatifi olmadığına vurgu yapan Mladenov, "Filistinlilerin kendi kaderini tayin hakkının içeriği boşaltılırken Gazze'yi yeniden inşa etmekle barışı tam olarak inşa etmiş olmayız." değerlendirmesinde bulundu.

Mladenov, işgal altındaki Batı Şeria'dan izole edilmiş daha rahat bir tecrit ortamı yaratacak yapılanma istemediklerini kaydetti.

Kaynak: AA
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