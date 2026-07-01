Gazze Barış Kurulu'ndan UNRWA'ya Tepki

Gazze Şeridi'ne ilişkin oluşturulan Gazze Barış Kurulu, bölgenin geleceğinde Birleşmiş Milletler Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansına (UNRWA) yer olmadığını savunurken, Filistin ise UNRWA'nın "vazgeçilmez bir can damarı ve istikrar unsuru" olduğunu vurguladı.

Gazze Barış Kurulu tarafından yapılan yazılı açıklamada, kurulun "yeni Gazze" olarak nitelendirdiği yapılanmada UNRWA'ya yer olmadığı ileri sürüldü.

Kurulun Gazze'de "yardımlara sürekli bağımlılığı" sona erdirmeyi hedeflediği iddia edilen açıklamada, Filistinlilerin bundan daha fazlasını hak ettiği savunuldu.

Buna karşın, Filistin Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada Barış Kurulu'na tepki gösterildi ve UNRWA'nın "vazgeçilmez bir can damarı ve istikrar unsuru" olduğu vurgulandı.

Açıklamada, UNRWA'nın Filistinli mültecilerin korunması, insani yardım faaliyetleri, eğitim, sağlık hizmetleri, sosyal koruma ve acil yardım alanlarında hayati rol üstlendiği belirtildi.

UNRWA'nın uluslararası bir kararla ve açık bir yetki çerçevesinde kurulduğu, faaliyetlerinin Filistin Devleti tarafından memnuniyetle karşılandığı ifade edilerek ajansın Filistin topraklarındaki çalışmalarını sürdürmesi istendi.

Filistinli mültecilerin ve Filistin halkının maruz kaldığı sorunların temel nedenleri ortadan kaldırılmadan UNRWA'nın rolünü küçümseyen açıklamaların bakanlık tarafından reddedildiği ifade edildi.

Bakanlığın açıklamasında, "yeni Gazze" ve "Gazze halkı" gibi ifadelerin Filistin coğrafyasını ve demografik yapısını parçalamayı amaçladığı belirtilerek bu söylemlere karşı çıkıldı.

Filistin halkının Gazze Şeridi, işgal altındaki Batı Şeria ve diasporada tek bir halk olduğu vurgulanan açıklamada, Gazze Şeridi'nin işgal altındaki Filistin Devleti'nin ayrılmaz bir parçası olduğu kaydedildi.

Açıklamada, tüm ülke, kurum ve kuruluşlara, Birleşmiş Milletler Ayrıcalıklar ve Dokunulmazlıklar Sözleşmesi uyarınca UNRWA'nın yetki alanına, ayrıcalıklarına ve dokunulmazlıklarına saygı gösterme çağrısı yapıldı.

UNRWA, Birleşmiş Milletler Genel Kurulunun 1949 tarihli kararıyla, Ürdün, Suriye, Lübnan, Batı Şeria ve Gazze Şeridi'ndeki Filistinli mültecilere yardım ve koruma sağlamak amacıyla kuruldu.

Ajans, son dönemde artan mali sıkıntılar nedeniyle eğitim, sağlık, insani yardım ve sosyal hizmet programlarını sürdürmekte güçlük yaşarken, aynı zamanda İsrail'in artan baskıları ve bazı çalışanlarına yönelik İsrail'in suçlamalarıyla karşı karşıya kalıyor. UNRWA suçlamaları reddederken, Birleşmiş Milletler ajansın tarafsızlık ilkesine bağlılığını vurguluyor.