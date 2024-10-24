Gazze\'de 1,84 Milyon Kişi Gıda Güvensizliği Yaşıyor

Güncel

GAZZE, 24 Ekim (Xinhua) -- Dünya Gıda Programı (WFP) ve Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) tarafından yayımlanan son rapora göre, Gazze Şeridi genelinde yaklaşık 1,84 milyon kişi ciddi düzeyde akut gıda güvensizliği yaşıyor. Bu kişilerin yaklaşık 133.000'i ise afet seviyesinde gıda güvensizliği ile karşı karşıya.