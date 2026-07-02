Gazze'de 1000 Günde 80 Milyar Dolar Zarar - Son Dakika
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Gazze'de 1000 Günde 80 Milyar Dolar Zarar

02.07.2026 13:28
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İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarında 15 sektördeki zarar 80 milyar dolara ulaştı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik yürüttüğü soykırımın başlangıcının 1000. gününde, bölgedeki "15 hayati sektörde" meydana gelen doğrudan maddi zararın toplamda 80 milyar dolara ulaştığı bildirildi.

Gazze'deki Hükümetin Medya Ofisinden yapılan yazılı açıklamaya göre, soykırım ve ateşkes süreçlerinde devam eden saldırıların bölgedeki altyapı, ekonomi, sağlık ve eğitim gibi temel alanlarda yol açtığı yıkımın boyutları paylaşıldı.

Açıklamada, İsrail'in saldırıları sonucu 1000 günde 15 hayati sektörde yaşanan doğrudan maddi kayıpların belirlemelere göre toplamda 80 milyar dolar olduğu belirtildi.

Sektör bazındaki zararların detaylandırıldığı açıklamada, en büyük hasarın konut sektöründe yaşandığı ve bu alandaki maddi kaybın yaklaşık 34 milyar doları bulduğu kaydedildi.

Sağlık alanında yaklaşık 6 milyar dolar, hizmet ve belediyeler sektörünün ise yine yaklaşık 6 milyar dolar düzeyinde doğrudan zarara uğradığı ifade edildi.

Açıklamada, ticari faaliyetlerde yaklaşık 5 milyar dolar, ev eşyaları ve içeriklerini kapsayan alanda yaklaşık 5 milyar dolar, sanayi sektörünün yaklaşık 4 milyar dolar, tarım sektörünün yaklaşık 4 milyar dolar ve eğitim alanında yaklaşık 4 milyar dolar maddi kayıp yaşadığı aktarıldı.

Bölgedeki diğer stratejik alanlara da değinilen açıklamada, iletişim ve internet altyapısı ile ulaştırma ve taşımacılık sektörlerinin her birinin yaklaşık 3'er milyar dolar zarara uğradığı bildirildi.

Elektrik sektörü ile eğlence ve otelcilik sektörlerinde yaklaşık 2'şer milyar dolarlık hasar tespit edilirken, dini alanda ve medya sektöründe de yaklaşık 1'er milyar dolar doğrudan maddi kayıp olduğu bilgisine yer verildi.

Kaynak: AA

İnsan Hakları, Politika, Ekonomi, Güncel, İsrail, Gazze, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Gazze'de 1000 Günde 80 Milyar Dolar Zarar - Son Dakika

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