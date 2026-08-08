Gazze'de 19 Filistinlinin Naaşı Enkazdan Çıkarıldı - Son Dakika
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Gazze'de 19 Filistinlinin Naaşı Enkazdan Çıkarıldı

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Gazze'de yıkılan bir binanın enkazında 4 gün süren çalışmalar sonucu 19 naaş bulundu.

Gazze Şeridi'nde Sivil Savunma ekipleri, İsrail'in Gazze kentinde düzenlediği hava saldırısında yıkılan bir binanın enkazında 4 gün süren arama çalışmaları sonucunda 19 Filistinlinin naaşını çıkardı.

Gazze Şeridi Sivil Savunma Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Gazze kentinin batısındaki Sanayi Caddesi'nde bulunan "Kerem" adlı binanın enkazındaki arama ve naaşları çıkarma çalışmalarının tamamlandığı bildirildi.

Açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları sırasında bombalanarak yıkılan binada Filistinlilerin naaşlarının enkaz altında kaldığı belirtildi.

Sivil Savunma ekiplerinin enkaz altındaki naaşları çıkarma çalışmalarından sorumlu Albay Muhammed Ebu Dan, ekiplerin arama ve çıkarma çalışmalarını tamamlamasının ardından bölgedeki çalışmalarını sonlandırdığını söyledi.

Ebu Dan, uzman ekiplerin yıkılan binaların enkazı altında kalan kurbanların naaşlarını çıkarma projesini sürdürdüğünü belirterek, ekiplerin, arama ve naaşları çıkarma çalışmalarına başlamak üzere Gazze kentindeki başka bir bölgeye geçtiğini aktardı.

Yıkılan binaların enkazı altında naaşların bulunmaya devam ettiğini ifade eden Ebu Dan, arama ve naaşları çıkarma çalışmalarında yıkımın boyutu ile gerekli ekipman ve araçların yetersizliği nedeniyle zorluklarla karşılaşıldığını kaydetti.

Söz konusu çalışmaların, Sivil Savunma Müdürlüğünün 19 Temmuz'da başlattığı Filistinlilerin naaşlarını enkazdan çıkarma projesinin ikinci aşaması kapsamında yürütüldüğü belirtildi.

Sivil Savunma Sözcüsü Mahmud Basal, daha önce Gazze kentinde düzenlenen basın toplantısında, ikinci aşamanın "800 saatlik çalışma süresince yürütüleceğini ve Gazze, kuzey ve orta kesimlerde enkaz altında 1072 naaşın bulunduğu tahmin edilen 147 yıkılmış evde kayıp kişilerin aranmasını kapsadığını" söylemişti.

Basal, arama ve naaşları çıkarma çalışmalarının Uluslararası Kızılhaç Komitesinin desteğiyle "çok sınırlı imkanlarla", yalnızca bir ekskavatör, bir buldozer ve bir kamyon kullanılarak yürütüldüğünü belirtmişti.

Projenin ilk aşaması Kasım 2025'te 500 saatlik çalışma kapsamında başlatılmış, bu aşamada 54 ev ve binanın enkazı altında bulunan 559 kayıptan 333 kişinin naaşı ve kalıntıları çıkarılmıştı.

İmkanların yetersizliği nedeniyle yaklaşık 226 kişinin naaşına ise halen ulaşılamadığı belirtilmişti.

Gazze'deki hükümetin Medya Ofisi, Ekim 2025'te İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarının başlamasından bu yana kayıp Filistinlilerin sayısının yaklaşık 9 bin 500 olduğunu açıklamıştı.

Açıklamada, kayıplardan bazılarının naaşlarının yıkılan binaların enkazı altında bulunduğu, bazılarının ise akıbetinin bilinmediği belirtilmişti.

Gazze'de 10 Ekim 2025'ten bu yana yürürlükte olan ateşkes anlaşmasının ilk aşaması kapsamında İsrail'in, gerekli ağır ekipman ve araçların bölgeye girişine izin vermesi gerekiyordu. Ancak Gazze'deki hükümet yetkilileri ve Filistinli gruplara göre İsrail bu yükümlülüğünü yerine getirmedi.

Gazze'de ateşkesin yürürlüğe girdiği 10 Ekim 2025'ten bu yana İsrail'in saldırılarında 1257 kişinin yaşamını yitirdiği, 4 bin 131 kişinin yaralandığı kaydedilmişti.

İsrail'in Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda toplam can kaybının 73 bin 384'e, yaralı sayısının 174 bin 242'ye yükseldiği ifade edilmişti.

Kaynak: AA

İnsan Hakları, Uluslararası, Güncel, Gazze, Son Dakika

Son Dakika Güncel Gazze'de 19 Filistinlinin Naaşı Enkazdan Çıkarıldı - Son Dakika

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