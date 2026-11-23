Gazze'deki Sağlık Bakanlığı Genel Müdürü Münir el-Burş, Gazze'de 2025'te İsrail saldırıları ve hastalık gibi sebeplerden ölümlerin 2022 yılındaki sayının 4 katından fazla olduğunu açıkladı.

Burş, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, bölgede menenjit vakalarında yaşanan artış ve içme suyunun kirlenmesiyle birlikte sağlık ve çevre krizinin derinleştiği uyarısını yaptı.

Gazze'de 2022 yılında 6 bin 61 olan vefat sayısının 2025 yılına gelindiğinde 24 bin 650'ye çıktığını kaydeden Burş, bu sayının İsrail saldırıları, hastalıklar ve kazalarda ölenleri içerdiğini kaydetti.

Burş, Gazze'deki kanalizasyon şebekesinin tahrip olması ve atık su arıtma tesislerinin devre dışı kalmasının yanı sıra yağışlarla birlikte kanalizasyon suyunun içme suyuna karışma riski nedeniyle hastalıkların yayılma tehlikesinin arttığı uyarısında bulundu.

Burş, su ve kanalizasyon altyapısının tahrip olmasının enfeksiyon riskini artırdığını, yetersiz beslenmenin çocukları hastalıklara karşı daha savunmasız hale getirdiğini, hastanelerin devre dışı kalması ve ilaç kıtlığının ise zamanında teşhis ve tedaviyi güçleştirdiğini vurguladı.

Uluslararası toplum, Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) ve Birleşmiş Milletler (BM) Çocuklara Yardım Fonu'na (UNICEF), yakıt ile su ve kanalizasyon şebekeleri onarım ekipmanlarının bölgeye girişini sağlamak ve arıtma tesislerini çalıştırmak üzere harekete geçme çağrısı yapan Burş, yerinden edilmiş aileler için su dezenfeksiyon malzemeleri ve hijyen kitleri, hastaneler için ise laboratuvar malzemeleri ve ilaç temin edilmesini talep etti.

Burş, "Gazze'de bir çocuğu korumak, temiz su ve hastalandığında onu muayene edip tedavi edebilecek bir hastane ile başlar." ifadesini kullandı.

Gazze Şeridi'ndeki Sağlık Bakanlığı, dün yaptığı açıklamada, bölgede menenjit vakalarında olağan dışı ve endişe verici artış yaşandığını belirtmişti.