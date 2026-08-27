Gazze'de 233 Filistinli Enkazdan Çıkarıldı - Son Dakika
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Gazze'de 233 Filistinli Enkazdan Çıkarıldı

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İsrail'in saldırılarında yıkılan evlerdeki enkazda 233 Filistinlinin cansız bedeni bulundu.

Gazze Şeridi'nde sivil savunma ekipleri, İsrail ordusunun soykırım saldırıları sırasında sakinlerinin başına yıkılan 20 evin enkazında 233 Filistinlinin cansız bedenine ulaştı.

Gazze'deki Sivil Savunma ekiplerinin enkaz altındaki naaşları çıkarma çalışmalarından sorumlu yetkilisi Albay Muhammed Ebu Dan, yaptığı yazılı açıklamada, İsrail saldırılarında yıkılan evlerin enkazlarında arama kurtarma çalışmalarını sürdürdüklerini belirtti.

İsrail'in yıktığı 20 evin enkazında 407 Filistinlinin kayıp olduğuna işaret eden Ebu Dan, söz konusu 407 kişiden 233'ünün naaşını çıkarabildiklerini aktardı.

İsrail'in bombaladığı evlerin enkazından çıkarılanlardan 73'ünün çocuk, 106'sının ise kadın olduğu bilgisini paylaşan Ebu Dan, sivil savunma ekiplerinin çok kısıtlı imkanlarla 381 saat süren çalışma sonucunda söz konusu sivillerin cansız bedenlerine ulaşabildiğini kaydetti.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı tarafından dün yayımlanan açıklamaya göre, İsrail'in Gazze'de ateşkesin yürürlüğe girdiği 10 Ekim'den bu yana düzenlediği saldırılarda 1303 kişi yaşamını yitirdi, 4 bin 336 kişi yaralandı, enkaz altından ise 814 kişinin cansız bedeni çıkarıldı.

İsrail'in Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda can kaybı 73 bin 438'e, yaralı sayısı ise 174 bin 447'ye yükseldi.???????

Kaynak: AA

İnsan Hakları, Güncel, İsrail, Gazze, Son Dakika

Son Dakika Güncel Gazze'de 233 Filistinli Enkazdan Çıkarıldı - Son Dakika

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