Gazze'de 300 hafız, arife gününde Kur'an-ı Kerim hatmi için toplandı

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İsrail'in 7 Ekim'den bu yana devam eden saldırıları ve yardım girişini engellemesi nedeniyle büyük bir "insani felaketin" yaşandığı Gazze Şeridi'nde 300 hafız, Kurban Bayramı arifesinde Kur'an-ı Kerim'i hatmetmek için toplandı.

Gazze Şeridi'nin orta kesiminde yer alan Deyr el-Belah'taki bir barınma merkezinde yapılan etkinlik, Gazze'deki hükümete bağlı Din İşleri İdaresi ile Dar'ul Kur'an-ı Kerim ve Sünnet Derneği tarafından organize edildi.

Arife gününde Kur'an-ı Kerim'in hatmedilmesi etkinliğine kadın ve erkeklerden oluşan Filistinli 300 hafız katıldı.

Mescid-i Aksa'da Kur'an okuyacağı günü hayal ediyor

AA muhabirine konuşan Filistinli hafız Zeyn el-Zerd, "Zor şartlarda yaşıyoruz. Babam ve ağabeyim şehit oldu, ama yine de Kur'an-ı Kerim'i ezberlemeye ve okumaya devam ediyoruz." dedi.

İsrail'in devam eden hava saldırılarına ve kıtlığa rağmen Kur'an okumak için bir araya geldiklerini belirten Zerd, "Mescid-i Aksa'nın içinde de Kur'an okumak istediğini" dile getirdi.

Hafız Ahmed el-Elvan, "Yıkımın ve bombardımanın ortasında evlerini kaybeden öğrenciler, ezberlediklerini (Kur'an-ı Kerim) okumak üzere bir araya geldiler." diye konuştu.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 15 bin 694'ü çocuk, 10 bin 279'u kadın olmak üzere 37 bin 296 Filistinli öldürüldü, 85 bin 197 Filistinli yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.