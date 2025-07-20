Gazze'de Açlık Krizi: Çocuk Ölümleri Artıyor - Son Dakika
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Gazze'de Açlık Krizi: Çocuk Ölümleri Artıyor

20.07.2025 16:27
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İsrail'in Gazze sınırındaki ablukası nedeniyle yetersiz beslenme sonucu çocuk ölümleri artıyor.

İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana ağır saldırılara maruz bıraktığı, 2 Mart'tan bu yana ise sıkı abluka uygulaması ve yardım girişlerini engellediği Gazze Şeridi'nde yetersiz beslenme ve açlık nedeniyle çocuk ölümleri artıyor.

Gazze'ye 7 Ekim 2023'ten bu yana ağır saldırılar düzenleyen İsrail, sınır kapılarını aylardır kapalı tutarak Filistinlileri sistematik olarak aç bırakıyor.

İsrail, açlığı silah olarak kullandığı Gazze'de kurduğu sözde insani yardım merkezlerinde toplanan sivilleri de öldürmeye devam ediyor.

Artık neredeyse her gün 1 ya da 2 çocuğun "açlıktan" öldüğü Gazze'de şu ana kadar yetersiz beslenme nedeniyle ölenlerin sayısı 70'i geçti.

Yetersiz beslenme nedeniyle hayatını kaybedenler arasında 3 aylık Yahya bebek de bulunuyor.

Hayatını kaybeden Yahya bebeğin annesi Nida Neccar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yaşamak zorunda kaldıkları acı dolu süreci anlattı.

Yahya ismini verdikleri bebeğini ishal ve solunum rahatsızlığı şikayetiyle hastaneye götürdüğünü söyleyen Filistinli anne, ancak doktorun bebeğin rahatsızlığının yetersiz beslenme kaynaklı olduğunu söylediğini ve bazı ilaçlar yazdığını ifade etti.

İlaçları kullanmaya başladıktan sonra durumu daha da kötüye giden bebeğini tekrar hastaneye götürdüğünü belirten Neccar, "Hastane bebeğimi Sınır Tanımayan Doktorlar'a götürmemi söyledi. Sana orada mama verirler, bizde mama yok dediler." dedi.

Hastanede 4 gün yatan bebeğine sadece su ve anason verebildiğini belirten Neccar, bebeğin doymadığı için gün boyu parmaklarını emdiğini belirtti.

Bebeğinin çok kısa bir süre içerisinde hayatını kaybettiğini ifade eden acılı anne, "Bebeğim sabahtan bir şey yememişti, sabahtan beri ağzına bir şey girmemişti. Ne diyeyim, Allah bana yeter ve o ne güzel vekildir, başka da bir şey demiyorum." dedi.

"Dünya Gazze'deki çocukların durumunu görmeli"

Hayatını kaybeden Yahya bebeğin amcası Anan Neccar ise "Yahya bebek Gazze Şeridi'ne mama ve gıda maddelerinin girişinin engellenmesine bağlı yetersiz beslenmeden dolayı vefat etti." dedi.

Tüm dünya ülkelerinden, ilgili tüm herkesten ve vicdan sahibi insanlardan Gazze'deki çocukların durumunu görmelerini isteyen amca, şunları aktardı:

"Yetersiz beslenmeden dolayı bu bebeğin düştüğü duruma bakın. Elini görebiliyor musunuz nasıl olmuş, derisini görebiliyor musunuz nasıl olmuş. Bu yaşananlar Gazze Şeridi'ne mama ve gıda maddelerinin girmemesinden dolayı oldu."

Anan Neccar, Arap ülkelerine, tüm dünyaya, vicdan ve merhamet sahibi olan herkese Gazze Şeridi'ne saldırıların durdurulması ve Gazzeli çocuklara merhamet edilmesi için harekete geçme çağrısı yaptı.

"Çocuklar ölüyor. Benim de 5 çocuğum var, bunların ikisi de bebek. Bebeklere son bir haftada mama yerine su veriyorum." diyen Neccar, Gazze Şeridi'ne yönelik abluka ve kıtlık sebebiyle yiyecek bulamadıklarını aktardı.

Neccar, çocukların yaşaması için mama ve temel maddelerin olmadığını; Gazze'ye hiçbir şeyin ulaşmadığını dile getirdi.

Neccar, "Tüm dünyadan bize merhamet etmelerini ve yanımızda durmalarını istiyoruz. Kendimiz için değil çocuklarımız için, çocuklar ölüyor, Allah'a yemin ederim çocuklar ölüyor." ifadelerini kullandı.

"Gazze'de açlık krizi yaşıyoruz"

Nasır Hastanesi'ndeki çocuk bölümünde görevli doktor Ahmed Halef ise 3 aylık Yahya'nın bugün hastanenin acil servis ünitesine hareketsiz şekilde ulaştığını söyledi.

Gazze Şeridi için tehlike çanlarının daha önce çaldığını bugün ise bölgenin sağlık ve insani felaketin kucağına düştüğünü belirten Halef, şunları dile getirdi:

"Bizler bir açlık krizi yaşıyoruz, günlerdir çocuklarımızı ve kadınlarımızı etkisi altına alan açlık krizini dünyaya duyurmaya çalışıyoruz."

Halef, Gazze Şeridi'nde uygulanan ablukanın, çocuklar aleyhinde uygulanan bu zulmün sonlandırılması konusunda yardım eli uzatmaları için tüm dünyanın kapısını çaldıklarını söyledi.

Henüz 3 aylık olan Yahya'nın maması olmadığını; annesinin de yetersiz beslenmeden çocuğunu emzirebilecek sütü olmadığını kaydeden Halef, "Yaptığımız çağrılar ya da yayınlarda Gazze'ye bebek maması tedariki yapılmasını istedik ancak çağrılarımıza karşılık bulamadık." dedi.

Halef, yardım eli uzatarak Gazze'deki ablukanın kaldırılması, yardımların bölgeye ulaştırılması, bebeklere mama tedarik edilmesi için Dünya Sağlık Örgütü, UNICEF ve Save the Children (Çocukları Kurtarın) gibi tüm kurumların kapılarını çaldıklarını ifade etti.

Açlıktan ölümler her kesimi etkisi altına alıyor

"Öldürülen bu çocukların ne günahı var?" diye soran Halef, artık her gün açlıktan ölüm vakalarıyla karşılaştıklarını, dün 2 bugün de 2 vaka olduğunu; bu vakaların sayısının artmasının mümkün olduğunu kaydetti.

Halef, yardım girişlerinin engellenmesi sonucu Gazze'de yaşanan duruma ilişkin şunları söyledi:

"Yetersiz beslenme artık çocuklar arasında yaygın hale geldi ancak bunun etkisini her yaştan Filistinli de görebiliyoruz. Artık çocuk, kadın, yaşlı ve yetişkin erkeklerin yetersiz beslenmeden dolayı zayıfladıkları ve hareket kısıtlamaları yaşadıklarına tanık oluyoruz."

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Savaş ve Çatışma, İnsan Hakları, İsrail, Güncel, Çocuk, Gazze, Son Dakika

Son Dakika Güncel Gazze'de Açlık Krizi: Çocuk Ölümleri Artıyor - Son Dakika

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