Gazze'de Anne Acısı: Kemikleriyle Uğurladı - Son Dakika
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Gazze'de Anne Acısı: Kemikleriyle Uğurladı

09.07.2026 23:01
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İsrail'in saldırısında hayatını kaybeden oğlu için günlerce mücadele eden anne, kemiklerini teslim aldı.

Gazze'de bir anne İsrail ordusunun günlerce naaşını alıkoyduğu oğlundan geriye kalan kemikleri gözyaşları içinde bağrına bastı.

Filistinli anne Ümmü Muhammed, İsrail ordusu tarafından öldürülen ve naaşı alıkonan oğlu Muhammed Ebu Hamaş'ın cenazesini teslim almak için verdiği mücadelenin sonunda oğlundan geriye kalan kemikleri teslim aldı.

Ebu Hamaş, İsrail güçlerinin Deyr el-Belah'in doğusundaki "Sarı Hat" bölgesine düzenlediği saldırıda hayatını kaybetti.

İsrail ordusu, sivil savunma ekipleri ile ailesinin Ebu Hamaş'ın cenazesini almasına engel oldu ve naaşını günlerce alıkoydu.

Oğlunun cenazesini alabilmek için mücadele başlatan anne Ümmü Muhammed, günler sonra teslim aldığı oğlunun kemiklerini tek tek öptü, kefene sararak son yolculuğuna uğurladı.

Filistinli anne, oğlunun naaşına ulaşabilmek için günlerdir yetkililer, sağlık ekipleri, sivil savunma ve Uluslararası Kızılhaç nezdinde girişimlerde bulunduğuna dikkati çekerek, "9 gündür kapılarında uyuyorum, kimse beni sormadı." dedi.

Saldırıdan hemen sonra oğlunun cenazesini almak isteyenlerin tank atışları ve yoğun ateşle engellendiğini anlatan Ümmü Muhammed, "Oğlum sadece yüz metre ötedeydi ama kimse onu alamadı. Her yere gittim, herkese yalvardım." dedi.

Oğlundan geriye yalnızca kemiklerinin kaldığını belirten anne, "Üç şehidi çıkardık. Oğlum da onların arasındaydı. Size sadece kemiklerini getirebildim." sözleriyle yaşadığı acıyı dile getirdi.

İsrail ordusu, 10 Ekim 2025'te yürürlüğe giren ateşkese rağmen neredeyse her gün Gazze Şeridi'ne saldırılar düzenliyor.

Son açıklanan resmi verilere göre, Gazze'de ateşkesten bu yana İsrail'in saldırılarında 1092 kişi yaşamını yitirdi, 3 bin 507 kişi yaralandı, enkaz altından ise 799 kişinin cansız bedeni çıkarıldı.

İsrail'in Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda ise toplam can kaybı 73 bin 118'e, yaralı sayısı 173 bin 615'e yükseldi.

Kaynak: AA

Savaş ve Çatışma, İnsan Hakları, Orta Doğu, 3. Sayfa, Güncel, İsrail, Gazze, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Gazze'de Anne Acısı: Kemikleriyle Uğurladı - Son Dakika

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