Gazze'de Ateşkes İhlalleri: 910 Ölü - Son Dakika
27.05.2026 03:36
İsrail ordusunun ateşkes sonrası Gazze'ye yönelik saldırıları, 910 Filistinli'nin ölümüne yol açtı.

İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'nde ateşkesin yürürlüğe girdiği 10 Ekim 2025'ten bu yana sürdürdüğü saldırılar sonucu 910 Filistinlinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Gazze'deki hükümetin Medya Ofisinden yapılan yazılı açıklamada, İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ndeki ateşkese yönelik ihlallerle ilgili bilgi verildi.

İsrail ordusunun Gazze'de ateşkesin yürürlüğe girdiği tarihten bu yana sürdürdüğü ihlal sayısının 3 bin 5'e ulaştığı aktarılan açıklamada, İsrail'in binlerce ihlali kapsamında Gazze'deki sivil yerleşim yerlerini doğrudan bombaladığı gibi zaman zaman yerleşim yerlerine karadan saldırdığı ifade edildi.

İsrail ordusunun ateşkesten beri süren saldırıları sonucu Gazze Şeridi'nde 910 Filistinlinin yaşamını yitirdiği, 2 bin 747 kişinin de yaralandığı vurgulanan açıklamada, İsrail ordusunun bu süreçte Gazze'den 82 vatandaşı alıkoyduğu kaydedildi.

Bu süre zarfında Gazze Şeridi'ne insani yardım yüklü 135 bin 600 tır yerine 49 bin 973 tırın ulaştığı bilgisinin yer aldığı açıklamada, ayrıca ateşkesten bu yana tedavi için 17 bin yerine Gazze'den sadece 5 bin 636 hastanın ayrılabildiğine işaret edildi.

İsrail, 10 Ekim 2025'ten bu yana yürürlükte olan ateşkes anlaşmasına rağmen Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerine saldırılarını sürdürüyor.

Kaynak: AA

