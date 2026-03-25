Gazze'de Ateşkesle İyileşmeler Yaşanıyor

25.03.2026 00:17
BİRLEŞMİŞ Gazze Barış Kurulu Yüksek Temsilcisi Nickolay Mladenov, Gazze'de 10 Ekim 2025'te yürürlüğe giren ateşkesle "önemli ölçüde iyileşmeler" yaşandığını ancak bölgede durumun hala çok zor olduğunu belirtti.

Mladenov, Filistin de dahil Orta Doğu'daki durum hakkında toplanan Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinde (BMGK) konuştu.

Gazze Barış Kurulu Yüksek Temsilcisi olarak ilk kez BMGK'ye hitap ettiğini dile getiren Mladenov, İsrail ve ABD'nin İran'a yönelik saldırılarıyla başlayan bölgesel çatışmalar sürerken Gazze'deki durumun gözden kaçırılmaması gerektiğini vurguladı.

Mladenov, ateşkesin ilk aşamasıyla Gazze'de "önemli ölçüde iyileşmeler" yaşanmasına rağmen durumun çok zor olmaya devam ettiğini belirterek, "Temel hizmetler, savaş öncesi kapasitenin çok küçük bir bölümünde faaliyet gösteriyor. Sağlık sistemi çökmüş durumda. İşleyen bir ekonomi yok." dedi.

Refah Sınır Kapısı'nın açık kalması ve daha fazla insanın Gazze'ye giriş çıkış yapmasına izin verilmesi gerektiğini vurgulayan Mladenov, Gazze'ye giren yardımların da ateşkes anlaşmasında kararlaştırılan seviyelere ulaşması gerektiğini söyledi.

Mevcut yardım akışının yeterli olmadığını ifade eden Mladenov, "Gazze'ye mal getirmesine izin verilen kamyon sayısının yakın gelecekte artırılmasını sağlamak için ilgili İsrail yetkilileriyle görüşmeler yapıyoruz." diye konuştu.

Gazze'de geçici barınma çözümlerinin de hızlandırılması gerektiğine işaret eden Mladenov, bu çerçevede acil önceliklerinin, prefabrik konut ve geçici barınaklar sağlamak, molozları temizlemek ve mevcut alanları yaşanabilir hale getirmek olduğunu kaydetti.

Mladenov, zorluklara rağmen 10 Ekim 2025'ten bu yana Gazze'de ateşkese uyulduğunu savundu. Tüm taraflara azami ölçüde itidal çağrısı yapan Mladenov, "Bu süreç başarısız olursa, mevcut durumun kalıcı hale gelmesine izin verilirse sonuçlar yıkıcı olacaktır." ifadesini kullandı.

Gazze Barış Kurulunun önemini vurgulayan Mladenov, bu konuda garantör ülkeler Mısır, Katar, Türkiye ve ABD'ye de teşekkür etti.

Mladenov, Gazze Barış Kurulunun, Gazze'deki silahlı grupların silahsızlandırılması ve yeniden entegrasyonu için kapsamlı bir çerçeve geliştirdiğini ve Gazze'de yeniden yapılanmanın bu aşamalardan sonra başlayacağını belirtti.

Barış Kurulu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da aralarında bulunduğu önde gelen 8 Müslüman lider, 23 Eylül 2025'te ABD Başkanı Donald Trump ile Gazze'de ateşkesin ve barışın sağlanması amacıyla görüşme yapmıştı. Görüşmenin ardından Trump tarafından Barış Planı açıklanmıştı.

Barış Planı çerçevesinde 13 Ekim 2025'te düzenlenen Şarm el-Şeyh Barış Zirvesi'nde, Türkiye, ABD, Katar ve Mısır tarafından imzalanan ortak bildiriyle ateşkesin sağlandığı duyurulmuş, ateşkes Barış Planı'nın ilk aşamasını oluşturmuştu.

Barış Planı, BM Güvenlik Konseyinin 17 Kasım 2025 tarihli ve 2803 sayılı kararıyla kabul edilmişti.

14 Ocak'ta Gazze'nin idaresini üstlenmek üzere 15 Filistinli teknokratın yer aldığı Gazze Yönetimi Ulusal Komitesinin oluşturulduğu açıklanmıştı. Aynı gün, ABD Başkanı Donald Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff'un açıklamasıyla Barış Planı'nın ikinci aşamasına geçildiği ilan edilmişti.

16 Ocak'ta Barış Kurulunun teşkili ve ilgili organlarda yer alacak isimler duyurulmuş, bu kapsamda Barış Kurulu, Yürütme Kurulu, Yüksek Temsilcilik Ofisi, Gazze Yürütme Kurulu ve Gazze Yönetimi Ulusal Komitesi kurulmuştu.

Kaynak: AA

Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturması kapsamında iş insanı Fikret Orman gözaltına alındı.
Irak, ülkedeki tüm güvenlik güçlerine saldırılara karşı meşru müdafaa yetkisi verdi
Avrupa’nın en yoksul ülkesi Moldova enerji kriziyle sarsılıyor
Türk futbolunda kritik dönem Bahis ve şike operasyonunda sona geliniyor
Ayşe Tokyaz cinayeti davasında sanık Cemil Koç: Delillerin eksik olduğunu düşünüyorum
Trump: İran bugün bize petrol ve doğalgazla ilgili çok değerli bir hediye verdi
Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier: ABD-İsrail’in İran savaşı felaket bir hata
