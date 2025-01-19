Gazze'de Ateşkes Umut Getirdi - Son Dakika
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Gazze'de Ateşkes Umut Getirdi

BM IOM Genel Direktörü Pope, Gazze'deki ateşkesin acil insani ihtiyaçları karşılama fırsatı sunduğunu vurguladı.

19.01.2025 15:49
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Birleşmiş Milletler (BM) Uluslararası Göç Örgütü (IOM) Genel Direktörü Amy Pope, Gazze'de bugün başlayan ateşkesin çok ihtiyaç duyulan umudu getirdiğini kaydederek, insani ihtiyaçların çok şaşırtıcı derecede yüksek olduğunu bildirdi.

Pope, İsrail ile Hamas arasında varılan ve bugün başlayan ateşkes ve esir takası anlaşmasına ilişkin X'ten paylaşımda bulundu.

Gazze'deki ateşkesin, aileleri yeniden bir araya getirmek ve parçalanmış hayatları yeniden inşa etmeye başlamak için bir şans sunduğunu belirterek, "Ateşkes çok ihtiyaç duyulan umudu getiriyor." ifadelerini kullandı.

Pope, Gazze'de aylarca süren acımasız saldırıların ardından insani ihtiyaçların ölçeğinin şaşırtıcı derecede yüksek olduğunu belirterek, "(İhtiyaçların karşılanması için) Her düzeyde acil, birleşik çabalar ve geniş çaplı destek gerektiriyor." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Orta Doğu, Göçmenler, Politika, Güncel, Gazze, Dünya, Son Dakika

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