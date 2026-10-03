Gazze'de ateşkese rağmen ev saldırısında 4'ü kadın 5 Filistinli öldü - Son Dakika
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Gazze'de ateşkese rağmen ev saldırısında 4'ü kadın 5 Filistinli öldü

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Gazze'de ateşkese rağmen bir binanın zemin katına düzenlenen İsrail saldırısında 4'ü kadın 5 Filistinli öldü. Annesi ve ninesini kaybeden 14 yaşındaki Filistinli Hristiyan çocuk, işgalcinin Müslüman ile Hristiyan arasında ayrım yapmadığını söyleyerek savaşın bitmesini istedi.

Filistinli Hristiyan çocuk Fuad en-Neccar, annesi ve ninesini Gazze Şeridi'nin kuzeyinde bir eve düzenlenen İsrail saldırısında kaybettiğini belirterek, "İşgalci, Müslüman ile Hristiyan arasında ayrım yapmıyor." dedi.

İsrail ordusu, Gazze kentindeki Haydar Kavşağı yakınlarında bulunan "El-Asala 1" adlı binanın zemin katını gece saat 01.30 sıralarında hedef aldı. Bu saldırıda 4'ü kadın 5 Filistinli hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı.

Ateşkese rağmen İsrail'in Gazze'deki yerleşim alanlarını hedef alan bu saldırısında yaşamını yitirenlerin Meryem Hafız Ebu Davud ile annesi Meysa Hıdır Ebu Davud isimli Filistinli Hristiyanlar olduğu belirtildi.

Hem Gazze kentindeki Aziz Porfirios Rum Ortodoks Kilisesi hem Kudüs Latin Patriği Kardinal Pierbattista Pizzaballa, İsrail saldırısında ölen Meryem ve annesi Meysa için taziye mesajları yayımladı.

Filistin'deki Kiliselerin İşlerinden Sorumlu Yüksek Başkanlık Komitesine göre Meryem ve Meysa, İsrail saldırılarının yol açtığı ağır insani koşullar altında, Gazze kentindeki Kutsal Aile Kilisesi'ne sığınan cemaat mensupları ve yerinden edilmiş Filistinlilere yardım etmek için gönüllü olarak çalışıyordu.

Bu saldırıda annesi ve ninesini kaybeden 14 yaşındaki Neccar, AA muhabirine savaşın sona ermesini istediklerini söyledi.

"Bu savaştan çok yorulduk ve çok fazla acıya katlandık." diyen Neccar, "Her gün sevdiklerimizden birilerini kaybediyoruz. Artık savaşın bitmesini istiyoruz. Yaklaşık 3 yıldır yıkım ve acının gölgesinde yaşıyoruz. Çok yorulduk." ifadelerini kullandı.

Neccar, savaşta Müslüman ve Hristiyan Filistinlilerin sevdiklerini kaybettiğini belirterek, şunları ifade etti:

"İşgalci, Müslüman ile Hristiyan arasında ayrım yapmıyor. Müslümanlar da Hristiyanlar da yakınlarını kaybetti. Ben de şahsen benim için çok değerli olan çok sayıda Müslüman ve Hristiyan'ı kaybettim."

İsrail Gazze'ye yönelik saldırılarında kiliseleri de hedef almıştı

İsrail, daha önce de Gazze Şeridi'ndeki Hristiyanları ve kiliseleri hedef alan saldırılar düzenlemişti. İsrail'in 19 Ekim 2023'te Gazze kentindeki Aziz Porfirios Rum Ortodoks Kilisesi yerleşkesine düzenlediği saldırıda en az 18 kişi hayatını kaybetmişti.

Kudüs Latin Patrikhanesi, 16 Aralık 2023'te İsrailli bir keskin nişancının Gazze kentindeki Kutsal Aile Kilisesi yerleşkesinde Hristiyan Nahide ile kızı Samar'ı öldürdüğünü, 7 kişiyi ise yaraladığını açıklamıştı.

İsrail'in 17 Temmuz 2025'te aynı kilisenin yerleşkesine düzenlediği saldırıda 3 kişi hayatını kaybetmiş, aralarında kilisenin rahibi Peder Gabriel Romanelli'nin de bulunduğu çok sayıda kişi yaralanmıştı.

Kaynak: AA
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