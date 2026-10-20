Gazze'de ateşkese rağmen İsrail askerleri Han Yunus'ta bir çocuğu öldürdü

Ateşkese rağmen Gazze Şeridi'ne saldırılarını sürdüren İsrail ordusunun açtığı ateşte bir çocuk hayatını kaybetti.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne karadan, havadan ve denizden saldırılarını sürdürüyor.

Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentinde İsrail askerleri, bir çocuğa ateş açtı.

Saldırıda Fahri Hasan isimli çocuk yaşamını yitirdi.

İsrail ordusu ayrıca Han Yunus kentindeki çeşitli bölgelerde yerinden edilenlerin bulunduğu çadırlara topçu atışı ve zırhlı araçlarla saldırılar düzenledi.

Hamed semtinde zırhlı araçlardan açılan yoğun ateş sonucu biri kadın, ikisi çocuk 5 kişi yaralandı.

İsrail ordusu ayrıca Han Yunus'un çeşitli noktalarında patlayıcılarla binaları havaya uçurdu.

İsrail, 10 Ekim 2025'te yürürlüğe giren ateşkes anlaşmasını saldırılarla ihlal etmeyi sürdürüyor.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığının son verilerine göre, ateşkesin yürürlüğe girmesinden bu yana İsrail'in ihlalleri nedeniyle 1522 Filistinli hayatını kaybetti, 5 bin 421 kişi yaralandı.

İsrail'in Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda ise 74 binden fazla Filistinli hayatını kaybetti, 175 binden fazla kişi yaralandı ve altyapının yaklaşık yüzde 90'ı tahrip edildi.