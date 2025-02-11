Gazze'de Ateşkesten Sonra 118 Filistinli Öldü - Son Dakika
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Gazze'de Ateşkesten Sonra 118 Filistinli Öldü

İsrail'in ateşkes sonrası Gazze'deki saldırılarında 118 Filistinli hayatını kaybetti.

11.02.2025 17:47
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İsrail'in 19 Ocak'ta varılan ateşkes anlaşmasından bu yana Gazze Şeridi'nde doğrudan düzenlediği saldırılarda 92 Filistinlinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı Genel Müdürü Munir el-Burş, yaptığı yazılı açıklamada, ateşkesin yürürlüğe girmesinden bu yana 822 kişinin yaralandığını ifade etti.

Burş, İsrail'in 19 Ocak'ta varılan ateşkes anlaşmasından bu yana Gazze Şeridi'nde doğrudan düzenlediği saldırılarda 92 Filistinlinin hayatını kaybettiği bilgisini verdi.

İsrail ordusunun Gazze'de bıraktığı patlayıcıların infilak etmesi sonucu 2 Filistinlinin hayatını kaybettiğini belirten Burş, daha önce yaralanan 24 Filistinlinin de yaşamını yitirdiğini aktardı.

Genel Müdür Burş, ateşkesin yürürlüğe girdiği tarihten bu yana ölen toplam Filistinli sayısının 118'e ulaştığını bildirdi.

Burş ayrıca, sağlık ekiplerinin 641 Filistinlinin naaşını enkaz altından çıkardığını, bunlardan 197'sinin kimliğinin henüz belirlenemediğini belirtti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Gazze'de Ateşkesten Sonra 118 Filistinli Öldü - Son Dakika

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