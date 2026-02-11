Gazze'de Atık Taşıma Çalışmaları Başladı - Son Dakika
Gazze'de Atık Taşıma Çalışmaları Başladı

11.02.2026 19:13
Gazze Belediyesi, sağlık ve çevre sorunlarını azaltmak için 300 bin metreküp atığı geçici alana taşıyor.

Gazze Belediyesi, "atık birikiminin yol açtığı sağlık ve çevre sorunlarının azaltılması amacıyla" birikmiş 300 bin metreküpten fazla katı atığı şehir merkezinden güneydeki geçici bir alana taşımaya çalışıyor.

Gazze Belediye Başkanı Yahya es-Serrac, AA muhabirine yaptığı açıklamada, giderek ağırlaşan çevre ve sağlık krizini kontrol altına almak amacıyla Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) ile işbirliği içinde, şehir merkezindeki tarihi Firas Pazarı'ndaki katı atıkları, şehrin güneyindeki Ebu Cerad bölgesinde bulunan geçici bir alana taşıma çalışmalarına başladığını söyledi.

Merkezdeki atık birikiminin, İsrail'in Ekim 2023'te başlayan soykırım saldırılarından bu yana, belediye ekiplerinin şehrin doğusundaki ana çöplüğe erişiminin engellenmesinden kaynaklandığını dile getiren Serrac, atıkların yerleşim alanlarından daha uzaktaki bir yere taşınması sürecinin, çalışmaların düzenli olarak yürütülmesi halinde bile 4 ila 6 ay sürebileceğine dikkati çekti.

Gazze ve Kuzey Gazze valiliklerindeki Katı Atık Yönetimi Ortak Hizmetler Konseyi Yürütme Müdürü Abdurrahim Ebu el-Kumbuz da Firas Pazarı'nda biriken atık miktarının yaklaşık 300 bin metreküp olduğunu belirtti.

Belediyenin yetki alanında oluşan günlük atık miktarının yaklaşık 2 bin metreküp olduğunu ve bu atıkların doğrudan yeni geçici tesise taşınacağını aktaran Ebu el-Kumbuz, atıkların yerleşim alanlarında birikmesinin yol açtığı sıkıntılar göz önüne alındığında, atıkların kaldırılmasının şehir sakinleri için "bir atılım" anlamına geldiğini vurguladı.

Alternatif alanda kirliliği azaltmak için çevresel önlemler alındığını belirten Ebu el-Kumbuz, Gazze şehrinin doğusundaki Cuhr ed-Dik bölgesindeki ana çöp depolama alanını, yeniden açılana kadar bu çözümün geçici olduğunu kaydetti.

Filistinli yetkili, atık birikmesi sonucu oluşan çevre ve sağlık krizine son vermek için uluslararası kurumlara; çevre projelerini desteklemeleri, mekanizmalar oluşturmaları ve ana çöplüklerin yeniden faaliyete geçirilmesi için İsrail'e baskı çağrısında bulundu.

Şehir merkezinden atıkların uzaklaştırılmasının, duman yayılması, kemirgenler ve böcekler gibi sağlık risklerini azaltacağını vurgulayan Ebu el-Kumbuz, bölgenin savaştan önce halk pazar yeri olduğunu ve şehrin kalkınma projeleri kapsamında burada bir alışveriş merkezi kurulması planlandığını anımsattı.

