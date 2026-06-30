Gazze'de Can Kaybı 73 Bin 66'ya Ulaştı - Son Dakika
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Gazze'de Can Kaybı 73 Bin 66'ya Ulaştı

30.06.2026 12:26
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İsrail'in Ekim 2023'ten bu yana Gazze'ye düzenlediği saldırılarda can kaybı artmaya devam ediyor.

İsrail ordusunun Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 73 bin 66'ya ulaştı.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in Ekim 2023'ten bu yana devam eden saldırılarında yaşanan can kayıplarına ilişkin son veriler paylaşıldı.

Buna göre, son 24 saatte Gazze'deki hastanelere İsrail saldırıları sonucu hayatını kaybeden 8 kişinin cenazesi ile 26 yaralının getirildiği belirtildi.

Ambulans ve sivil savunma ekiplerinin şu ana kadar kendilerine ulaşamaması nedeniyle, çok sayıda kurbanın halen enkaz altında ve yollarda olduğu belirtildi.

Gazze'de ateşkesin yürürlüğe girdiği 11 Ekim'den bu yana İsrail'in saldırılarında 1053 kişinin yaşamını yitirdiği, 3 bin 406 kişinin yaralandığı, enkaz altından ise 786 kişinin cansız bedeninin çıkarıldığı ifade edildi.

İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda toplam can kaybının 73 bin 66'ya, yaralı sayısının ise 173 bin 514'e yükseldiği bildirildi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Gazze'de Can Kaybı 73 Bin 66'ya Ulaştı - Son Dakika

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