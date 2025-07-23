İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde çıkan çatışmalarda biri müfreze komutanı 3 askerin ağır yaralandığını duyurdu.
Ordudan yapılan açıklamada, Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah'ta bir müfreze komutanı ile istihkam birliğinde görevli 1 askerin patlayıcı madde saldırısı sonucu ağır yaralandığı belirtildi.
Gazze Şeridi'nin orta kesiminde çıkan çatışmada da Golani Tugayı'na bağlı 1 siber operasyon subayının ağır yaralandığı ifade edilen açıklamada, yaralı subayın hastanede tedavi altına alındığı kaydedildi.
Son Dakika › Güncel › Gazze'de Çatışma: 3 Asker Ağır Yaralı - Son Dakika
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