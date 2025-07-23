Gazze'de Çatışmalarda 44 İsrail Askeri Öldü

İsrail'in ateşkesi bozarak saldırılarını yeniden başlattığı 18 Mart'tan bu yana Gazze Şeridi'ndeki çatışmalarda 44 İsrail askeri öldü.

Yedioth Ahronoth gazetesinin haberine göre, Gazze'de işgali genişletme ve kalıcı hale getirmeye yönelik saldırıların başlamasının ardından İsrail askerlerinden ölümler arttı.

Ateşkesi bozduğu 18 Mart'tan beri Gazze'de 44 askeri ölen İsrail'in, mayıs ortasında başlattığı "Gideon'un Savaş Arabaları" isimli saldırılarının 37 askerinin hayatına mal olduğu, sadece haziran ayı içinde Gazze'de 20 İsrail askerinin öldüğü kaydedildi.

Böylece, İsrail'in Gazze Şeridi'ne kara saldırısı başlattığı 27 Ekim 2023'ten bu yana çatışmalarda ölen asker sayısının 451'e, 7 Ekim 2023'ten beri ölen asker sayısının ise 895'e çıktığı aktarıldı.

İsrail'in 18 Mart'ta ateşkesi bozmasından sonra ölen İsrail askerlerinin, Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugaylarının gerilla saldırıları, güçlü paylayıcılar, tanksavar ve keskin nişancı ateşiyle hedef alındığı belirtildi.

Ayrıca, bazı askerlerin teknik sorunlar nedeniyle öldüğü, bunun da uzun süren saldırıların İsrail ordusunu yıpratması, yeni araçların bulunmaması ve hasarlı araçları onarmak için yeterli zaman olmayışı nedeniyle yaşandığı ifade edildi.

İsrail'in saldırılarıyla tamamen enkaza dönüşen Gazze'de, Hamas'ın rahatlıkla sızma yaparak İsrail askerlerine yaklaşabildiği, hatta bunu gündüz dahi yapabildiği aktarıldı.

-? ?İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde 19 Ocak'ta yürürlüğe giren ateşkesin ardından 18 Mart sabahı şiddetli saldırılarına yeniden başladı.

İsrail'in ateşkesi bozduğu 18 Mart'tan itibaren Gazze'ye düzenlediği saldırılarında 8 bin 268 kişi yaşamını yitirdi, 30 bin 470 kişi yaralandı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda ise en az 59 bin 106 Filistinli hayatını kaybetti, 142 bin 511 kişi de yaralandı.

Gazze'de 27 Mayıs'tan bu yana İsrail-ABD güdümlü "Gazze İnsani Yardım Vakfı" tarafından insani yardım adı altında kurulan dağıtım bölgelerinde Filistinlilerin hedef alındığı sistematik saldırılarda ise 1026 kişi öldürüldü, 6 bin 563 kişi yaralandı.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde işgali genişletecek ve kalıcı hale getirecek saldırı planını uygulamaya başladı. Başbakan Binyamin Netanyahu, Gazze Şeridi'nin tamamını işgal edeceklerini duyurdu.