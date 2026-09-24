Gazze'de Cibaliya ve Refah'ta İsrail ordusu çadırlara ateş açtı, 7 kişi yaralandı - Son Dakika
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Gazze'de Cibaliya ve Refah'ta İsrail ordusu çadırlara ateş açtı, 7 kişi yaralandı

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İsrail ordusu, Gazze'deki Cibaliya ve Refah'ta yerinden edilmiş Filistinlilerin çadırlarına ateş açtı; 2'si kadın 7 kişi yaralandı. Refah'ta yaralanan bir kadının durumu ağır; İsrail'in sabahtan bu yana saldırılarında 2 Filistinli öldü, 27 kişi yaralandı.

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Cibaliya ile güneyindeki Refah'ta yerinden edilmiş Filistinlilerin çadırlarına ateş açması sonucu 2'si kadın 7 Filistinli yaralandı.

Sağlık kaynaklarından alınan bilgiye göre, İsrail ordusuna ait askeri araçlardan Refah kentinin kuzeybatısındaki Mevasi bölgesinde yerinden edilenlerin kaldığı çadırlara ateş açıldı.

Saldırıda 2'si kadın 4 Filistinli yaralanırken kadınlardan birinin durumunun ağır olduğu belirtildi.

Gazze Şeridi'nin kuzeyinde de İsrail ordusunun Cibaliya beldesinin doğusundaki Halava Kampı'nda yerinden edilmiş Filistinlilerin çadırlarına ateş açması sonucu 3 kişi çeşitli yerlerinden yaralandı.

İsrail'in sabahtan bu yana Gazze Şeridi'nin farklı bölgelerine düzenlediği saldırılarda hayatını kaybeden Filistinlilerin sayısı 2'ye, yaralananların sayısı 27'ye yükseldi.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığının verilerine göre, İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda 73 binden fazla Filistinli yaşamını yitirdi, 174 bini aşkın kişi yaralandı.

Gazze'de 10 Ekim 2025'ten bu yana yürürlükte olan ateşkes anlaşmasına yönelik İsrail ihlallerinde ise 1402 Filistinli hayatını kaybederken, 4 bin 881'den fazla kişi yaralandı.

Kaynak: AA
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