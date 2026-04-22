Gazze'de Cilt Enfeksiyonları Artıyor

BİRLEŞMİŞ Birleşmiş Milletler (BM), Gazze'de yerinden edilen ve zor şartlar altında yaşayan insanlar arasında haşerelerin ve cilt enfeksiyonlarının katlanarak arttığı uyarısında bulundu.

BM Genel Sekreteri Sözcüsü Stephane Dujarric, günlük basın toplantısında bilgi verdi.

Gazze'deki BM ekiplerinin, yerinden edilmiş kişiler arasında haşerelerin ve cilt enfeksiyonlarının katlanarak arttığı konusunda uyardığını belirten Dujarric, "Gözlemler, ocak ayındaki yaklaşık 3 bin kişiye kıyasla martta bu tür enfeksiyonların yerinden edilmiş kişilerin bulunduğu yerleşim yerlerinde üç kattan fazla arttığını gösteriyor." dedi.

Dujarric, söz konusu enfeksiyonların neredeyse 10 bin kişiyi etkilediğine dikkati çekerek, daha büyük bir halk sağlığı acil durumunu önlemek ve sivillere daha fazla zarar gelmesini engellemek için Gazze'ye hijyen malzemeleri ve böcek ilaçları gibi temel ihtiyaçların girişine daha fazla izin verilmesi gerektiğinin altını çizdi.

Öte yandan BM ve ortaklarının Gazze'de yerinden edilmiş aileler için hafta başından bu yana 20 acil barınma ünitesi inşa ettiğini belirten Dujarric, acil barınma malzemesi dağıtımında ihtiyaç duyan 850 bin kişi arasında en acil olanlara öncelik verildiğini kaydetti.

Dujarric, "Daha sağlam ve uzun ömürlü barınma çözümlerine ihtiyaç duyulduğunu tekrar vurguluyoruz. Bu, hasar görmüş evlerin onarımı için acil barınma ekipman ve malzemelerinin girişini de gerektiriyor." ifadelerini kullandı.