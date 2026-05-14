Gazze'de Cilt Enfeksiyonları Artıyor

14.05.2026 22:36
BM, Gazze'de yiyeceklerin kirlenmesi nedeniyle cilt enfeksiyonlarının yaygınlaştığını bildirdi.

BİRLEŞMİŞ Birleşmiş Milletler (BM), Gazze'de böceklerin gıdaları kirletmesi nedeniyle yerinden edilmiş Filistinlilerin cilt enfeksiyonu ve diğer rahatsızlıklarının arttığını bildirdi.

BM Genel Sekreter Sözcü Yardımcısı Farhan Haq, New York'ta düzenlenen günlük basın toplantısında, Orta Doğu'daki gelişmeleri aktardı.

Haq, "(Gazze'de) insani yardım ortaklarımız, sıçan ve böceklerin çadırlarına girmesi veya gıdalarını kirletmesi nedeniyle yerinden edilmiş ailelerin cilt enfeksiyonları ve diğer rahatsızlıklarının giderek arttığını belirtiyor." dedi.

BM'nin ve ortak çalıştığı kurumların, Gazze'de sanitasyon ve haşere kontrolünü iyileştirmek için "mümkün olan her şeyi" yaptığını belirten Haq, "Ancak yeterli ve daha uzun vadeli çözümler sunabilmek adına, Gazze'nin çevre hattı yakınlarında bulunan iki sıhhi depolama alanına (çöp sahasına) erişimin yeniden sağlanması gerekmektedir." ifadesini kullandı.

Haq, bölgedeki insani durumun iyileşmesi için diğer kritik malzemelerin yanı sıra moloz kaldırma makinelerinin de Gazze'ye girişine izin verilmesi gerektiğini vurguladı.

Batı Şeria'da İsrailli işgalciler Filistinli çocuğu öldürdü

BM Genel Sekreter Sözcü Yardımcısı Haq, İsrail'in işgali altındaki Batı Şeria'da işgalci şiddetinin devam ettiğini belirtti.

Haq, "Dün, Ramallah bölgesinde yaklaşık 700 baş hayvanı çalan yerleşimcilerin karıştığı olayda, bir çocuk hayatını kaybetti. Bu olay sonucunda en az 2 aile evlerini terk etmek zorunda kaldı." dedi.

Bölgeyle ilgili BM İnsani İşler Koordinasyon Ofisinin (UNOCHA) raporlarını paylaşan Haq, 5-11 Mayıs'ta aralarında 10 çocuğun da bulunduğu yaklaşık 70 Filistinlinin çoğunlukla İsrail güçlerince yürütülen arama operasyonları ve baskınlar ile yerleşimci saldırıları sırasında yaralandığı bilgisini paylaştı.

Haq, "Bu yılın başından bu yana UNOCHA, 220 farklı yerleşim biriminde can kaybına veya maddi hasara yol açan 800'den fazla yerleşimci (İsrailli işgalci) saldırısını belgeledi. Bu da günde ortalama 6 olaya tekabül etmektedir." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA

