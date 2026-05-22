Gazze\'de Cilt Enfeksiyonları Krizi

GAZZE, 22 Mayıs (Xinhua) -- Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA), ilk 5 ayda Gazze Şeridi'nde kemirgen ve parazit kaynaklı 125.000'den fazla cilt enfeksiyonu vakasının kaydedildiğini bildirdi.

UNRWA'nın perşembe günü sosyal medya platformu X üzerinden yapılan açıklamasında, "Gazze Şeridi'nde başka bir kriz daha yaşanıyor. Fare ve parazit sayısında büyük artış yaşanıyor. Cilt enfeksiyonları yayılıyor. Hastalık riski artıyor" ifadeleri kullanıldı.

Sağlık ekiplerinin günde yaklaşık 400 vakayla ilgilendiğini belirten ajans, kritik ilaç sıkıntılarının kapasitelerini sınırladığı uyarısında bulundu.

Bölgedeki doktorların aktardığına göre, çocuklar başta olmak üzere Gazze Şeridi sakinleri, aşırı sıcaklar ve yerinden edilenlerin kaldığı kamplardaki kötü yaşam koşullarının yanı sıra ilaç ve gerekli tedavi eksikliğiyle daha da derinleşen yaygın cilt hastalıklarına maruz kalıyor.

Filistin Kızılayı Sağlık Programları Direktörü Beşşar Murad, bölge genelindeki kamplarda bulunan çadırların "insanlık dışı bir ortama" dönüşerek, kemirgenlerin ve böceklerin çoğalmasına ve su kaynaklarının kirlenmesine yol açtığına dikkat çekti.

Gazze'deki yönetimin medya ofisinden yapılan açıklamada, İsrail'in yakıt ve tıbbi malzeme girişine yönelik ağır kısıtlamaları nedeniyle Gazze Şeridi'nde ciddi sıkıntılar yaşandığı belirtildi.