Gazze'de doğuştan engelli genç, çadır hayatının zorluklarıyla mücadele ediyor - Son Dakika
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Gazze'de doğuştan engelli genç, çadır hayatının zorluklarıyla mücadele ediyor

Gazze'de doğuştan engelli olan Sami Ebu Muavvad, İsrail'in saldırıları sonucu yaşamaya başladıkları çadır hayatının zor şartlarına uyum sağlamaya çalışıyor. Ebu Muavvad, çadır hayatının zorluklarına rağmen birçok işi ayaklarıyla yapabiliyor ancak protez kol ameliyatı yapılması için yurt dışına çıkmayı hayal ediyor.

05.04.2024 20:59  Güncelleme: 21:00
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Gazze'de doğuştan engelli Sami Ebu Muavvad, İsrail'in saldırıları sonrasında yaşamaya başladıkları çadır hayatının zor şartlarına adapte olmaya çalışıyor.

Doktorlara göre, Ebu Muavvad (16), İsrail'in 2008'de Gazze'ye düzenlediği saldırılar sırasında hamile olan annesinin beyaz fosfor bombasına maruz kalması nedeniyle kolsuz olarak doğdu.

Ebu Muavvad, İsrail'in 7 Ekim'de başlattığı saldırılar sonrasında ailesiyle birlikte Gazze'nin kuzeyinden orta kesimindeki Deyr Belah'a göç etmek zorunda kaldı.

"Çadır hayatı çok zor"

Doğuştan engelli olduğunu ancak bu duruma alıştığını ifade eden Ebu Muavvad, "(Savaş öncesinde) Her gün okula gidiyor ve hiçbir sorun yaşamadan ihtiyaçlarımı görüyordum." dedi.

Savaşla birlikte evlerini terk etmek zorunda kaldıklarını belirten Ebu Muavvad, "Hayatımız alt üst oldu. Yaşadığımız yer çok küçük, zemin toprak ve evimizdeki gibi tuvalet yok." diyerek çadır hayatının zorluklarını anlattı.

Ebu Muavvad, "Çadır hayatı çok zor. Tüm zorlukların ve meşakkatlerin üstesinden gelmeye ve normal insanlar gibi yaşamaya çalışıyorum." diye konuştu.

Pek çok işi ayaklarını kullanarak yapıyor

Ebu Muavvad, yemek yemek, su içmek, saçlarını taramak, resim yapmak ve hatta iğneye iplik geçirip dikiş dikmek gibi işleri yapabiliyor. Ancak, çadır hayatının zorlukları nedeniyle bazı işlerde annesinden yardım almak zorunda kalıyor.

Tüm zorluklara meydan okuyan Ebu Muavvad, Gazze'deki savaşın en kısa sürede sona ermesini ve evlerine geri dönmeyi istiyor.

Ebu Muavvad en büyük hayalinin ise yurt dışına çıkmak ve protez kol ameliyatını halletmek olduğunu ifade ediyor.

Kaynak: AA

İsrail, Gazze, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Gazze'de doğuştan engelli genç, çadır hayatının zorluklarıyla mücadele ediyor - Son Dakika

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