Gazze'de Esir Takası Protesto Edildi - Son Dakika
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Gazze'de Esir Takası Protesto Edildi

Esir yakınları, Hamas'ın takası askıya almasının ardından Kudüs'te eylem yaptı, otoyolu kapattı.

11.02.2025 15:48
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Gazze'deki İsrailli esirlerin yakınları, Hamas'ın 15 Şubat'ta yapılması beklenen esir takasını askıya aldığını duyurmasının ardından, İsrail hükümetini protesto için Kudüs'e giden 1 numaralı otoyolu trafiğe kapattı.

Esir yakınları, İsrail hükümetinin Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşmasının yükümlülüklerini yerine getirmesi ve bütün esirlerin dönmesini sağlaması talebiyle gösteri düzenledi.

"Savaşın tamamen durması" ve esirlerin bir an önce geri getirilmesi taleplerini bildiren pankartlar açan göstericiler, meşaleler yakarak slogan attı.

Göstericiler, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'ya "Anlaşmayı sabote etmeyi bırakarak tüm esirlerin bir an önce serbest kalmasını sağlamak için ikinci aşama müzakereleri yürütmek üzere Doha'ya tam yetkili bir heyet gönder." diye seslendi.

Eylem sırasında trafiğe kapatılan otoyolda uzun araç kuyrukları oluştu.

Rehinelerin serbest bırakılmasını talep eden protestocular, pazartesi gecesi de Tel Aviv'deki Ayalon Caddesi'ni trafiğe kapatarak hükümeti protesto etmişti.

Esir takası askıya alınmıştı

Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları Sözcüsü Ebu Ubeyde, 15 Şubat'ta gerçekleştirilmesi beklenen esir takasının İsrail'in ateşkes anlaşmasındaki taahhütlerini yerine getirmediği gerekçesiyle askıya alındığını bildirmişti.

Hamas'ın yaptığı açıklamada, askıya alma kararının esir takasından 5 gün önce duyurulduğu, böylece arabulucu ülkelere İsrail'e ateşkes maddelerine bağlı kalmasını sağlayacak baskıyı kurma fırsatı verildiği belirtilmişti.

Hamas, ateşkes anlaşmasını uyguladığının altını çizerek İsrail'in, "Gazze'deki zorla yerinden sürülmüş Filistinlilerin topraklarına dönüşünün geciktirmesi, Filistinlilere devam eden ölümcül saldırıları, geçici barınma ve tıbbi yardım girişinin engellenmesi ihlallerini" esir takasının ertelenmesi için gerekçe olarak göstermişti.

Uluslararası alanda ve iç kamuoyunda Gazze Şeridi'ndeki İsrailli ailelerin yakınları tarafından ateşkese yanaşmamakla suçlanan İsrail Başbakanı Netanyahu, Doha'daki ateşkes ve esir takası anlaşmasının ikinci aşamasını görüşmeden dönen müzakere heyetini değerlendirmek üzere yapılacak güvenlik kabinesi toplantısını salı akşamından sabahına çekmişti.

ABD Başkanı Trump, Gazze'deki tüm esirlerin cumartesi günü öğle vaktine kadar serbest bırakılmaması halinde ateşkesin iptal edilmesi gerektiğini söyleyerek, "Sonra kıyamet kopsun" ifadesini kullanmıştı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Gazze'de Esir Takası Protesto Edildi - Son Dakika

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