Gazze'de Esir Tutulan Kişinin Kurtarılmasıyla İlgili İsrail Basınında Çelişkili Haberler

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Gazze Şeridi'nde 7 Ekim 2023'ten bu yana esir tutulan Ferhan el-Kadi'nin kurtarılmasına ilişkin İsrail basınında çıkan haberler ile resmi açıklamalardaki çelişkiler dikkati çekiyor.

İsrail basını Kadi'nin Gazze'de tutulduğu yerden kaçtığını yazarken, İsrail ordusu ise yaptığı açıklamada Kadi'yi Gazze Şeridi'nin güneyinde düzenlenen bir "operasyonla" kurtardıklarını iddia etti.

Haaretz gazetesinin haberinde, "Ferhan el-Kadi, İsrail ordusunun onu kurtarmasından önce Gazze'deki tünelde kendisini kaçıranlardan kaçmayı başardı." ifadesi yer aldı.

İsrailli askerlerin Kadi'nin diğer esirlerle birlikte tutulup tutulmadığını öğrenmeye çalıştığı belirtilen haberde, İsrail Genelkurmay Başkanı Herzi Halevi'nin, bölgedeki "operasyonları" sürdürmeyi onayladığı aktarıldı.

İsrail ordusundan yapılan açıklamada ise ayrıntılara yer verilmeden söz konusu kişinin Gazze Şeridi'nin güneyinde düzenlenen bir "operasyonla" kurtarıldığı öne sürüldü.

İsrail ordusu ile iç istihbarat teşkilatı Şin-Bet'ten (Şabak) yapılan ortak açıklamada, "7 Ekim'de Hamas tarafından kaçırılan İsrailli Ferhan el-Kadi, ordu ve Şabak'ın ortak operasyonuyla kurtarıldı." ifadeleri kullanıldı.

Kadi'nin Gazze'nin güneyinde, "162. Tümen komutasındaki Deniz Komando Birimi, 401'inci Tugay, Yahalom İstihkam Birimi ve Şin Bet üyeleri tarafından kurtarıldığı" öne sürüldü.

Açıklamada, Gazze'deki esirlerin, devletin ve güvenlik birimlerinin "güvenliği" göz önünde bulundurularak daha fazla ayrıntı paylaşılmayacağı belirtildi.

İsrail Ordu Radyosunun haberinde de Kadi'nin bir tünelden kurtarıldığı belirtildi.

Haberde, Kadi'nin "söylentilerin aksine kaçarak kurtulmadığı İsrail ordusunun onu tutulduğu bir tünelde bulduğu ve kurtardığı" ifade edildi.

İsrail ordusunun 7 Ekim'den bu yana ilk kez Gazze'deki tünellerden bir esiri canlı kurtardığına dikkati çekilen haberde, daha önce kurtarılan esirlerin binalarda tutulduğu hatırlatıldı.

İsrail'de yayın yapan Kanal 14'ün haberinde, Kadi'nin "Gazze'nin güneyindeki Refah kentinde bir tünelde yanında başka bir esir veya başında bekleyen birisi olmadan tek başına bulunduğu ve canlı kurtarıldığı" aktarıldı.

İsrail askerlerinin, Kadi'yi 27 metre derinlikteki bir tünelde iyi durumda bulduğu, askeri helikopterle Soroka Hastanesi'ne götürdüğü aktarılan haberde, Kadi'nin diğer esirlerle birlikte birkaç gün kaldıktan sonra bulunduğu yerden uzaklaştırıldığının tahmin edildiği kaydedildi.

Öte yandan Filistinli gruplardan henüz Kadi'ye ilişkin bir açıklama yapılmadı.

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, "Gazze'de kurtarılan 52 yaşındaki Kadi'nin İsrail'in güneyindeki Rahat şehrinin yakınlarındaki Bedevi topluluğundan olduğu" aktarılmıştı.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 16 bin 589'u çocuk, 10 bin 980'i kadın olmak üzere 40 bin 476 Filistinli öldü, 93 bin 647 kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.