Gazze'de Fidanlık Kurularak Gıda Güvenliği Sağlanıyor

İsrail ordusunun, 2 yıl boyunca taş üstünde taş bırakmadığı Gazze Şeridi'nin kuzeyinde açılan fidanlık, Filistinlilerin gıdada kendi kendine yetmesini ve ayakta kalmalarını desteklemeyi hedefliyor.

İsrail, 2 yıl içinde Gazze Şeridi'nde 178 bin dönümlük tarım arazisinin yüzde 80'ini, seraların da yüzde 60'ını tahrip etti. İsrail ayrıca sınır kapılarından insani yardım girişlerine de kısıtlama getirerek Gazze'ye yönelik ablukayı sürdürüyor.

Filistinliler ise İsrail'in tüm engellerine ve Gazze'deki yıkıma rağmen hayatta kalma mücadelesi veriyor. Bu amaçla Gazze Belediyesinin öncülüğünde, gıda güvenliğini ve azalan tarımsal üretim karşısında Filistinlilerin direnişini desteklemek amacıyla bir fidanlık kuruldu.

Yarım dönümlük arazide 1 milyon fidan

Yarım dönümlük bir alana kurulan fidanlıkta 1 milyon fideye ulaşılması ve gıdada İsrail'in keyfi uygulamalarına bağlı olmanın önüne geçilmesi amaçlanıyor.

Gazze Belediye Sözcüsü Hüsni Muhenna, eskiden Gazze kentinin doğusunda 12 dönümlük bir fidanlıkları olduğunu ancak İsrail saldırıları sonucu yıkıldığını ifade etti.

Yıkılan eski fidanlıkta binlerce sebze ve meyvenin yanı sıra gölge bitkileri ve dış mekan ağaçları yetiştirildiğini kaydeden Muhenna, "İsrail bu fidanlığı yok ettikten sonra Gazze Belediyesi, sebze yetiştirmek için kent merkezinde bu fidanlığı kurdu. Burası sadece yarım dönümlük bir alan." dedi.

Amaç gıda güvenliğini ve Filistin direnişini desteklemek

İsrail'in Gazze kentine büyük bir abluka uyguladığını ve Filistinlilerin direnişini kırmak için tohum ve gübre girişine engel olduğunu ifade eden Muhenna, amaçlarını şöyle anlattı:

"Bu yeni girişim ve fidanlıkla 1 milyon fidana ulaşmayı hedefliyoruz. İsrail'in bize dayattığı tüm engel ve kısıtlamalara, ablukaya meydan okuyor ve gıda güvenliğini ve Gazze halkının direnişini destekliyoruz."

Fidanlıktan Sorumlu ziraat mühendisi Ata el-Ferram da İsrail'in her şeyi yakıp yıktığı savaştan sonra kurdukları fidanlıkta, biber, patlıcan, domates ve lahana gibi sebzeler yetiştirerek kent içindeki gıda güvenliğini desteklediklerini dile getirdi.

Ferram, bir diğer amaçlarının ise Gazze Belediyesine ait olan 14 park ve bahçe ile evlerin bahçelerini yeniden canlandırmak olduğunu, bunun için de fidanlıkta dış mekan ağaçları yetiştirdiklerini kaydetti.

Tohum ve gübre sıkıntısına alternatif çözümler

İsrail'in ablukası nedeniyle tohum ve gübre sıkıntısı yaşadıklarına işaret eden Ferram bu soruna getirdikleri çözümü ise şöyle anlattı:

"Gübre sıkıntısı nedeniyle organik gübre kullanmaya başladık. Sebze ve meyve artıklarından elde ettiğimiz kompostu kullanıyoruz. Yine patlıcan ve biber gibi sebze artıklarından elde ettiğimiz tohumları kurutarak fideler için kullanılabilir hale getiriyoruz."

Ferram, fideleri yetiştirme işlemi sırasında karşılaştıkları soruna ise aşevlerinden aldıkları konserve kutularıyla çözüm bulduklarını söyledi.

Gazzeli mühendis Ferram, konserve kutularını dezenfekte ettiklerini, kentin farklı bölgelerinden de toprak getirip fide ekim işlemini bu şekilde gerçekleştirdiklerini aktardı.