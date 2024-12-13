Gazze'de Filistinliler Saldırı Tehdidiyle Yola Çıktı - Son Dakika
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Gazze'de Filistinliler Saldırı Tehdidiyle Yola Çıktı

İsrail'in Gazze'nin bazı bölgelerine saldırı tehdidi nedeniyle yüzlerce Filistinli güvenli yeri terk etti.

13.12.2024 00:46
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İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Gazze kentinin bazı bölgelerine saldırı tehdidi nedeniyle yüzlerce Filistinli gecenin karanlığında yollara düşerek sığındıkları yerleri terk etmek zorunda kaldı.

İsrail ordusu, 7 Ekim 2023'ten bu yana saldırı altında tuttuğu Gazze'de Filistinlileri zorla yerinden etmeye devam ediyor.

Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Gazze kentine bağlı Tel Hava ve Sabra mahallelerindeki bazı bölgelerin boşaltılmasını istedi.

Adraee, söz konusu bölgeden İsrail'e roket atıldığı gerekçesiyle bu kararın alındığını savundu.

Akşam saatlerinde yapılan bu açıklamanın ardından yüzlerce Filistinli, İsrail'in saldırı tehdidi nedeniyle sığındıkları yerlerden ayrılmak zorunda kaldı.

Filistinli gazeteci Hüssam Şabat sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, İsrail'in boşaltmasını istediği bölgede daha önce zorla yerinden edilmiş binlerce Filistinlinin olduğunu belirtti.

Şabat, İsrail'in saldırı tehdidi nedeniyle yüzlerce Filistinlinin gecenin karanlığında yollara düştüğünü kaydetti.

Kaynak: AA

İsrail, Gazze, Ordu, Son Dakika

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