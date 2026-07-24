Gazze'de Filistinliler Saldırılara Karşı Gösteri Düzenledi - Son Dakika
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Gazze'de Filistinliler Saldırılara Karşı Gösteri Düzenledi

24.07.2026 00:38
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Filistinliler, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarının sona erdirilmesi için sokaklara döküldü.

Gazze'deki Filistinliler, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarının durdurulması ve ablukanın sona erdirilmesi talebiyle gösteri düzenledi.

İsrail bombardımanı nedeniyle büyük yıkıma maruz kalan Gazze kentinde toplanan Filistinliler, "Bin gündür İsrail'in sürdürdüğü soykırıma karşı direnmeye çalışıyoruz" sloganıyla yürüyüş yaptı.

Gazze kentindeki Saraya Kavşağı'ndan başlayan yürüyüş, İsrail saldırılarında yıkılan Filistin Yasama Konseyi binasına kadar devam etti.

İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarının sona erdirilmesi ve ablukanın kaldırılmasını talep eden Filistinli göstericiler, uluslararası toplumun Gazze Şeridi'ndeki sivil halkın maruz kaldığı insani krize karşı sessiz kalmasına son verilmesi çağrısında bulundu.

Gazeteci ve akademisyen Yahya el-Medhun, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yürüyüşün Filistin halkının Gazze Şeridi'nde süren insani, ekonomik ve yaşam koşullarına ilişkin krizlerin gölgesinde savaşın devamına yönelik tepkisini yansıttığını belirtti.

Dünyaya Gazze Şeridi'ndeki savaşın durdurulması için acilen harekete geçme çağrısı yapan Medhun, Filistinlilerin yaşadığı acıların sona erdirilmesini istedi.

Ulusal Güçler Koordinatörü Bessam el-Kurdi ise "Bin gün, Filistin halkının direncini, kararlılığını ve ulusal haklarına bağlılığını daha da güçlendirdi." ifadelerini kullanarak Filistinlilerin topraklarından zorla yerinden edilmesini reddettiklerini vurguladı.

Kurdi, Birleşmiş Milletler ile ateşkes anlaşmasının garantörü taraflara, İsrail'i saldırılarını durdurmaya zorlamaları ve Gazze'deki Filistinliler için güvenlik ile istikrarın sağlanmasını temin etmeleri çağrısında bulundu.

İsrail'in Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda toplam can kaybı 73 bin 311'e, yaralı sayısı ise 173 bin 924'e yükseldi.

Kaynak: AA

İnsan Hakları, Güncel, İsrail, Gazze, Son Dakika

Son Dakika Güncel Gazze'de Filistinliler Saldırılara Karşı Gösteri Düzenledi - Son Dakika

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