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Gazze'de Filistinliler Un Bulmak İçin Zorluk Yaşıyor - Son Dakika
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Gazze'de Filistinliler Un Bulmak İçin Zorluk Yaşıyor

İsrail ordusunun saldırıları nedeniyle evlerini terk etmek zorunda kalan Filistinliler, bir poşet un bulabilmek için uzun kuyruklarda sıra bekliyor. İsrail saldırıları sonucunda un fiyatları da arttı ve un bulmak gerçek bir krize dönüştü.

Gazze\'de Filistinliler Un Bulmak İçin Zorluk Yaşıyor
18.12.2023 - 18:33,  Güncelleme: 18:58
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İsrail ordusunun 7 Ekim'den bu yana düzenlediği saldırılar nedeniyle evlerini terk etmek zorunda kalan Filistinliler, bir poşet un bulabilmek için bile pek çok zorluğa maruz kalıyor.

Gazze Şeridi'nin ortak kesiminde yer alan Nuseyrat Mülteci Kampında yerlerinden edilmiş yüzlerce Filistinli, Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) tedarik merkezi önünde bir poşet un alabilmek için uzun kuyruklarda sıra bekliyor.

Kampta kalan Filistinlilerden El- Hac Yahya Yakub'un 7 kişilik ailesi, birkaç gündür çabalamasına rağmen un alamadığını ifade ediyor.

Aile bireylerinden Malik Yakub, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Nuseyrat Mülteci Kampındaki tedarik merkezinden önce 25 kilogramlık poşetlerden 3 tane alabileceklerini söyleyen bir kağıt aldıklarını belirtti.

Yakub, bu kağıtla her gün Deyr el-Belah'taki Salahaddin Caddesi üzerindeki dağıtım merkezleri önüne gittiklerini ifade etti.

Burada çok ciddi bir kalabalığın olduğunu, görevli kişiye ulaşmakta zorlandıklarını söyleyen Yakub, eğer buradan alamazsa abartılı rakamlarla çarşıdan almak zorunda olduğunu aktardı.

Yakub, İsrail saldırıları öncesinde 3 şekel (1 dolardan az) olan bir kilogram unun fiyatının şimdi 20 şekeli (yaklaşık 5,2 dolar) aştığını iletti.

Gazze pazarlarında unun bulunamamasının gerçek bir krize yol açtığını dile getiren Yakub, "İsrail ordusunun onlarca fırını vurması ve ayakta kalan fırınları işletmek için gerekli yakıt ve gazın da tükenmesiyle bir somun ekmeğe sahip olmak birçok bölgede gerçekleşmesi muhal bir hayal haline geldi." dedi.

Dağıtım mekanizması

UNRWA'nın un dağıtımının Gazze Şeridi'ndeki ailelere, yerlerinden edilenlere, fert sayısına göre yapıldığı, ancak dağıtım sürecinin geciktiği ve aşırı kalabalık olduğu ifade ediliyor.

UNRWA yetkilisi, ajansın yaklaşık bir ay önce Gazze Şeridi'ndekilere ailelere sayılarına göre çoktan aza doğru dağıtıma başlandığını belirtti.

Dağıtım sürecinin bazı illerde tüm hızıyla ilerlediğini bazılarında ise İsrail'in saldırıları nedeniyle aksaklıklar yaşandığını söyleyen ismini vermek istemeyen yetkili, dağıtım sürecinin halihazırda 7 kişilik ailelere ulaştığını aktardı.

UNRWA yetkilisi, belediyeler, mahalle komiteleri, ileri gelenler ve muhtarlarla işbirliğiyle daha kolay bir dağıtım mekanizması üzerinde mutabık kalındığını; bu yeni sistemle tüm ailelere un ulaştırabilmeyi umduğunu dile getirdi.

Kısıtlı gıda imkanı

Bölgenin doğusundaki Han Yunus'ta yaşayan Filistinli Said Dahlan (37), İsrail saldırılarından bu yana sınır kapılarının kapatılması ve ürün girişinin engellenmesi nedeniyle temel ihtiyaçlar başta olmak üzere gıda sıkıntısı yaşadıklarını aktardı.

Piyasada un kıtlığının olduğunu, fırınların henüz çalışmaya başlayamadığını ifade eden Dahlan, şunları söyledi:

"Bir çuval un almak kolay değil, un bulunsa bile fahiş fiyatlarda. İsrail saldırılarından önce 25 kilogramlık bir çuval 60 şekel (yaklaşık 15,7 dolar) olan un 500 şekele (yaklaşık 131,5 dolar) çıktı."

Dahlan, un bulduktan sonra sorunların çözülmediğini; pişirmek için gaz da bulmak gerektiğini aktardı.

Gazze Belediyesi, yardım malzemelerinin kısıtlı girişi ve fırınların İsrail ordusunun bombardımanıyla tahrip etmesi nedeniyle temel ihtiyaçların ve gıdanın tedarikinde ciddi şekilde zorluk yaşandığı uyarısında bulunmuştu.

Kaynak: AA
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