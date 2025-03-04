Gazze'de Fiyatlar 100 Kat Arttı - Son Dakika
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Gazze'de Fiyatlar 100 Kat Arttı

Gazze\'de Fiyatlar 100 Kat Arttı

BM, İsrail'in bölgedeki geçişleri kapatmasının ardından Gazze'de temel gıda fiyatlarının arttığını açıkladı.

04.03.2025 15:42
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BİRLEŞMİŞ MİLLETLER, 4 Mart (Xinhua) -- BM İnsani İşler Koordinasyon Ofisi (OCHA), İsrail'in bölgeye geçişleri kapatmasının ardından Gazze Şeridi'nde un ve sebze fiyatlarının 100 kattan fazla arttığını ve temel yaşam malzemelerinin teslimatının engellendiğini açıkladı.

OCHA pazartesi günü yaptığı açıklamada, "Kerem Şalom, Erez ve Zikim sınır kapıları kargo trafiğine kapatıldı. Bu durum, binlerce çadır da dahil olmak üzere hayati öneme sahip insani yardımların bölgeye ulaştırılamadığı anlamına geliyor" ifadelerini kullandı.

OCHA, ortak kuruluşların Gazze Şeridi'ndeki mevcut stokları gözden geçirdiğini belirtti.

Hamas ile İsrail arasında imzalanan ve insani yardımların artırılmasını öngören üç aşamalı anlaşmanın 42 günlük ilk aşaması cumartesi günü sona ermişti. Anlaşma uyarınca iki tarafın, İsrail'in geri çekilmesi ve kalıcı ateşkes karşılığında Hamas'ın geri kalan onlarca rehineyi serbest bırakacağı ikinci aşama üzerinde müzakerelerde bulunması gerekiyordu.

Ancak İsrail cuma günü, ateşkes anlaşmasının ilk aşamasının Ramazan ayı ve Hamursuz Bayramı boyunca 42 gün daha uzatılmasını öngören yeni bir çerçeve teklifi sundu. Bu teklifi reddeden Hamas ise tüm aşamaların ilk haliyle uygulanması gerektiğini vurguluyor.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu pazar günü yaptığı açıklamada Hamas'ı teklifi kabule zorlamak için "Gazze'ye her türlü mal ve malzeme girişini engellemeye" karar verdiklerini söyledi. İsrail, pazar gününden bu yana Gazze'ye insani yardım ulaştırılmasını engelliyor.

Kaynak: Xinhua

Orta Doğu, Politika, İsrail, Güncel, Dünya, Gazze, Son Dakika

Son Dakika Güncel Gazze'de Fiyatlar 100 Kat Arttı - Son Dakika

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