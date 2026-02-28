Gazze'de Gıda Yardımı Azaldı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Gazze'de Gıda Yardımı Azaldı

Gazze\'de Gıda Yardımı Azaldı
28.02.2026 16:11
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

BM, Gazze'de erzak miktarının düştüğünü ve 1 milyon kişiye gıda yardımı ulaştığını bildirdi.

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER, 28 Şubat (Xinhua) -- BM İnsani Yardım Koordinasyon Ofisi (OCHA), şubat ayında Gazze Şeridi'nde erzak miktarının yarı yarıya azalmasına rağmen yaklaşık 1 milyon kişiye (200.000 aile) gıda yardımı ulaştırıldığını açıkladı.

OCHA cuma günü yaptığı açıklamada, erzakların azalmasının temel nedeninin yetersiz tedarik olduğunu ve bu ay Mısır koridorundan gelen yardım kamyonlarının yaklaşık üçte ikisinin geri gönderildiğini belirtti.

BM ofisi perşembe günü planlanan koordineli insani yardım hareketlerinden dördünün gerçekleştirildiğini, beşinin ise engellendiğini belirterek, Gazze'nin kuzeyindeki su, sanitasyon ve hijyen tesislerini değerlendirmek için yapılan talebin ise kesin olarak reddedildiğini ifade etti.

OCHA, "Zaten kırılgan olan sağlık sistemi altında, hastalar, özellikle protez ve diğer temel yardımcı cihazların girişi hala büyük ölçüde kısıtlı olduğu için zorluklarla karşı karşıya" dedi. Ofis ayrıca, "BM ve ortakları, yardımı artırabilmek için engellerin kaldırılması çağrısını sürdürüyor" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Xinhua

Savaş ve Çatışma, Güncel, Gazze, Son Dakika

Son Dakika Güncel Gazze'de Gıda Yardımı Azaldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
ABD ordusu, Trump’a İran’a saldırı seçeneklerini sundu Masada 3 ihtimal var ABD ordusu, Trump'a İran'a saldırı seçeneklerini sundu! Masada 3 ihtimal var
CHP’li Belediye Başkanı’ndan Bakan Kurum’a teşekkür CHP'li Belediye Başkanı'ndan Bakan Kurum'a teşekkür
Metehan Baltacı ve Mert Hakan Yandaş hakkında 13 yıla kadar hapis talebi Metehan Baltacı ve Mert Hakan Yandaş hakkında 13 yıla kadar hapis talebi
Bebek, 33 metreden düştü iki kadın hemşire havada montla yakaladı Bebek, 33 metreden düştü iki kadın hemşire havada montla yakaladı
Kuşadası’nda “ağlayan gelinler“ çiçek açmaya başladı Kuşadası'nda "ağlayan gelinler" çiçek açmaya başladı
Kuraklıkla boğuşan Salda Gölü’nden sevindiren haber Kuraklıkla boğuşan Salda Gölü'nden sevindiren haber

15:42
6 ülke hedef oldu İşte İran füzesinin Katar’a düştüğü an
6 ülke hedef oldu! İşte İran füzesinin Katar'a düştüğü an
15:39
İran füzesi İsrail’de otobüs terminalini vurdu
İran füzesi İsrail'de otobüs terminalini vurdu
15:20
Canlı anlatım: Karşılaşmada heyecan çok yüksek
Canlı anlatım: Karşılaşmada heyecan çok yüksek
14:30
ANKA’nın İncirlik’teki canlı yayına jet soruşturma
ANKA'nın İncirlik'teki canlı yayına jet soruşturma
14:18
İran’da bir ilkokul vuruldu 51 kız öğrenci hayatını kaybetti
İran'da bir ilkokul vuruldu! 51 kız öğrenci hayatını kaybetti
13:57
Orta Doğu’da yeni savaş ABD ve İsrail saldırdı, İran karşılık veriyor
Orta Doğu'da yeni savaş! ABD ve İsrail saldırdı, İran karşılık veriyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.02.2026 16:56:45. #.0.5#
SON DAKİKA: Gazze'de Gıda Yardımı Azaldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.