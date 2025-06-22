Gazze'de Gıda Yardımları Yeniden Başladı

GAZZE, 22 Haziran (Xinhua) -- Gıda yardımı sağlayan kar amacı gütmeyen sivil toplum kuruluşu Dünya Merkez Mutfağı (World Central Kitchen), 6 haftayı aşkın sürenin ardından Gazze Şeridi'ndeki faaliyetlerine yeniden başladı.

Kuruluştan cumartesi günü yapılan açıklamada, "Yardım kamyonlarımız 12 haftayı aşkın süredir ilk kez Gazze'deki ekiplerimize ulaştı. Bugün itibarıyla belirlenen mutfaklarda yemek pişirmeye yeniden başlayarak, yerinden edilmiş Filistinlilerin acil ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik kritik bir adım atmış bulunuyoruz" ifadelerine yer verildi.

Faaliyetlerin yeniden başladığı ilk günde yaklaşık 10.000 kap yemek hazırlandığı bildirildi.

Açıklamada, "Bu ilk yardım sevkiyatı önemli bir başlangıç olsa da, uzun süreli açlığın etkilerini kısa sürede ortadan kaldırmak mümkün değil" denildi.

Dünya Merkez Mutfağı, Gazze Şeridi'ndeki gıda malzemelerinin tamamen tükenmesi üzerine 7 Mayıs'ta tüm büyük mutfaklarında ve mobil fırınlarında yemek hazırlama faaliyetlerini askıya almak zorunda kalmıştı.