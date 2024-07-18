Gazze'de hastalıkların yayılmasını önlemek için mücadele ediliyor

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GAZZE, 18 Temmuz (Xinhua) -- Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA), Gazze Şeridi'nde yerinden edilmiş insanlar arasında hastalıkların yayılmasını önlemek için mücadele edildiğini açıkladı.

UNRWA'nın, Çarşamba günü X üzerinden yaptığı açıklamada, "Yüksek sıcaklıklar, aşırı kalabalık, su kıtlığı ve sabun, şampuan ve dezenfektan gibi kişisel hijyen ve temizlik malzemelerinde yaşanan ciddi sıkıntı, yerinden edilmiş Filistinliler arasında cilt enfeksiyonlarının ve bakteriyel bulaşların artmasına neden oluyor" denildi.

BM ajansı, depolarındaki sınırlı kaynaklara ve yeterli tedavi sağlanamamasına rağmen, sağlık merkezleri aracılığıyla bu enfeksiyonların yayılmasını kontrol etmek ve benzer vakaların alevlenmesini önlemek için büyük çaba sarf ettiğini vurguladı.

Ajans, Gazze'de bir an önce ateşkese varılması gerektiğini vurguladı.